Szerdán a bajnokságban második helyen álló Újpest vendége lesz a Fatum-Nyíregyháza a női röplabda Extraliga következő fordulójában.

Fotó: Bozsó Katalin



Újpesten komoly változások történtek nyáron: Horváth András távozott a vezetőedzői posztról, a helyét a török Alper Erdoguş vette át. A játékoskeret is átalakult: a Vasas két tehetsége, Jámbor Cecília és Märcz Mira a több játéklehetőség reményében igazolt a lila-fehérekhez, de visszatért az UTE gárdájához Bagyinka Fanni is. Két kubai (Lisania Grafort, Finé), egy-egy szerb (Bozsica Markovics), ukrán (Jrevgenyija KKober) és bolgár (Emileta Racseva) légiós segíti a magyar fiatalokat, hiszen Dani Laura, Baksa Panna, Zólyomi Rebeka, Dömsödi Tamara és Ambrosio Melani is hosszabbított. A lila-fehérek egy székesfehérvári felkészülési tornával is hangoltak az idényre, ahol a MÁV Előrétől kikaptak ugyan, horvát és osztrák ellenfelüket viszont legyőzték.

Az erősítéseknek köszönhetően a lilák mind az öt meccsüket megnyerték eddig, igaz legutóbb meglepetésre csak öt szettben nyertek a Vasas ellen, így csak két ponttal lettek gazdagabbak.

A Fatum-Nyíregyháza centere bizakodó

– Nem lesz könnyű mérkőzés, mert nem hazai pályán játszunk, és Újpesten mindig jó a hangulat, valamint a teremben kisebbek az oldaltávolságok és a magasság, amit meg kell szokni. Rövid időnk volt a felkészülésre a hétvégi találkozó után, de mindent megtettünk, és nyerni megyünk. Nagy csatára számítok, és remélem mi jövünk ki győztesként belőle – mondta Pintér Andrea, a Fatum-Nyíregyháza centere, aki remekül játszott a Szent Benedek elleni győztes találkozón, és a csapat 16 blokkjából hatot vállalt magára. A jó sáncokra szerdán is szükség lesz, mert erős kerettel rendelkezik az UTE. A szerdai meccs 18 órakor kezdődik, és a hunvolley.tv élőben közvetíti.