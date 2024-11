Újabb bajnoki mérkőzés vár a női Extraligában érdekelt Fatum–Nyíregyháza csapatára, hiszen szombaton a címvédő, egyben Bajnokok Ligája résztvevő Vasas Óbuda látogat a Continental Arénába. A fővárosiak szerdán még BL meccset vívtak a török élcsapat, egyben a világ egyik legjobb gárdája, a Fenerbahce ellen, ahol tisztes helyt álltak, hiszen „csak” 3:1-re kaptak ki.

Pintér és Calkins repítik a Fatum csapatát.

Fotó: Vasas SC

Idehaza még veretlen a Fatum ellenfele

Az angyalföldiek idén mind a hat eddigi találkozójukat megnyerték a bajnokságban, ráadásul olyan fölénnyel, hogy mindössze két játszmát veszítettek, az egyiket épp múlt hétvégén az Újpest ellen. A keretük olyannyira erős, hogy igencsak komoly meglepetés lenne, ha nem ők nyernék az Extraliga 2024-2025-ös kiírását.

Nagyon keveset változott az Óbuda kerete a nyáron: távozott a feladó, Buket Gülübay, Gyimes-Capet Zsófia visszavonult, Karolina Fricova is más csapatot választott, Jámbor Cecília pedig a több játéklehetőség reményében Újpestre igazolt. Feladó posztra a rutinos brazil Carolina Leite, valamint a sérüléséből lábadozó Boskó Ágnes érkezett, mellettük pedig Glemboczki Zórát is leigazolta a Vasas. Nagy fegyvertény, hogy legjobbjait meg tudta tartani a csapat, melynek játékoskeretét az utánpótlásból felkerülő fiatalok egészítik ki (Fekete Fanni, Kiss Lilla, Botyányszki Fanni).

A találkozóra természetesen a Fatum-Nyíregyháza is kiemelten készül, a játékosok szeretnének meglepetést okozni, ebben pedig a közönség is sokat segíthet. Az elmúlt hetek jó teljesítményeinek köszönhetően Adrian Chylinski mester játékosai közül ketten is ott vannak az Extraliga legjobbjai között.

Pintér és Calkins viszik a prímet

Center poszton Pintér Andrea a Dream Team kezdőjében található, míg Natasha Calkins a második legtöbb pontot szerezte eddig a szezonban, ezzel pedig az álomcsapat képzeletbeli kispadján kapott helyet.

A találkozót szombaton 18 órától rendezik a Continental Arénában, a mérkőzés nívóját jól mutatja, hogy azt az M4 Sport is a műsorára tűzi.