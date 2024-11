A Vasas SC elleni győzelmet követően szombaton a Vasas Óbuda együttesét fogadta a Continental Arénában a Fatum-Nyíregyháza élvonalbeli röplabda együttese női Extraliga 7. fordulójában.

A Fatum-Nyíregyháza az első két szettben megszorongatta a Vasas Óbudát

Fotó: Sipeki Péter

Jól kezdtek a mieink, és az első szett elején vezetett a Fatum. A folytatásban jött egy hullámvölgy, melyet kihasználva Sillah vezérletével fordított. Nagy hajrába kezdett a Fatum, Asly Antivero támadásaival egy pontra zárkózott. 15-15-nél Kump Alíz egyenlített, izgalmas volt a játszma. Bár három ponttal megléptek a vendégek, 21-21-nél ismét egyenlő volt az állás, a végén viszont a Vasas örülhetett, mely nyerte a játékrészt.

Az első szettlabdát hárította a Fatum-Nyíregyháza

A második szettet is agresszívan és jól kezdte a Fatum. Natasha Calkins a Nyíregyháza, Sillah pedig a Vasas oldalán volt ponterős, de Kump Alíz is fontos pillanatban támadott remekül. 10-7-nél a mieink álltak jobban. Bár csökkent a távolság, a vezetést egy ideig nem adta ki a kezéből a Fatum. Óriásit küzdöttek a lányok, Asly Antivero a testi épségét sem kímélve próbált menteni egy labdát, szerencsére nem sérült meg. 18-18-nál egyenlített a Vasas, de Pintér Andrea remekül állt be, így a végjáték hazai előnnyel indult. 23-21 után két vendég pont következett, majd szettlabdához jutottak, de hárítottuk. A másodikat viszont már értékesítették, így 2-0-ra vezettek a fővárosiak.

A harmadik felvonás elején úgy tűnt, az előző etap elvesztése megtörte a hazaiakat (4-7), akik Adrian Chylinski időkérései ellenére sem tudtak újra erőre kapni (6-13). Ekkor már a Vasas minden megoldása ült, s végül kevesebb mint másfél óra alatt lezárták az összecsapást. A Fatum Nyíregyháza viszont az első két játszmára építhet a jövőben, ekkor méltó partnere volt a címvédőnek.