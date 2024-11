Hétvégén már a 13. fordulót rendezik a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban. Szombaton öt, vasárnap két mérkőzést rendeznek, ezek valamennyi pályán 13 órakor kezdődnek meg. A páratlan létszám okán ezúttal a Vásárosnamény lesz szabadnapos.

13. forduló: Az Újfehértó a Nyírbátor ellen nem hasalna el, a Kótajra rangadó vár Ibrányban

Fotó: KM-archív

Új edzővel készül jobb formát mutatni a Nagyecsed, mint arról beszámoltunk, a lemondó Harbula Balázst Piskóti Zsolt váltotta. Az ellenfél az a Baktalórántháza lesz, amely az utóbbi hetekben inkább lefelé lépdelt a tabellán, Stekler Attila együttese legutóbb hazai veretlenségét is elveszítette. Ahogyan az általános vélekedés szerint az ecsediekben több van, ugyanez igaz a Nyírmeggyesre is, amely rendkívül rossz szériáját szakította meg a 12. fordulóban (a Vásárosnaményt győzték le 2–0-ra). Most azt a Csengert fogadják, amely legutóbb bravúrgyőzelmet aratott a listavezető Tarpa ellen. A beregiek a hét közben a MOL Magyar Kupától is búcsúzni kényszerültek (de ott lesznek az Amatőr Kupa döntőjében), most azonban hazai pályán egyértelmű esélyesei a Nagykálló elleni találkozónak. Ugyan hét hely választja el a tabellán a két együttest, kiváló mérkőzést hozhat a Nyírbátor és az Újfehértó összecsapása. Erdei Zoltán alakulata az elmúlt négy hétvégéből háromszor győztesen hagyta el a pályát, a fehértóiak pedig két nyeretlen meccs után szeretnének közelebb zárkózni az élen álló kettősre.

Fordulóponton van túl a Nyírvasvári?

A Mándok immár hét veretlen meccsel a háta mögött fogadja a Nagyecsed ellen első győzelmét megszerző Nyírvasvárit. Paulik János abban bízik, visszajön az életkedv játékosaiba a siker hatására. Nagyon nehéz feladat vár vasárnap a Kemecsére, amely a hazai pályán még mindig veretlen Gergelyiugornyához látogat. Tudja Dávid gárdája ráadásul az utóbbi fordulókban nem remekelt, utoljára szeptember 22-én sikerült begyűjteni a három pontot. A forduló rangadója talán az Ibrány–Kótaj összecsapás lehet. Fiumei Viktor alakulata ha egy mérkőzéssel többet is játszva, de tartja a lépést a Tarpával, míg a Kótaj a bajnokság egyik legstabilabb csapata, így egészen biztosan színvonalas, szoros ütközet lehet ez a felek között.