Gólvadászlista 1 órája

Gól gól hátán...! Így teljesítenek a vármegye legtermékenyebb támadói

Az élvonalban és a másodosztályban is találunk ismerős nevet a legeredményesebbek között. Az alsóbb osztályokban pedig olyanok is vannak, akik már a 30 gólos határt is átlépték.

Kovácsréti MTK elleni büntetőgólja már az ötödik volt neki a bajnokságban Fotó: Kovacs Peter

Szokták mondani: egy csatárt a góljai minősítik. Mindemellett pedig egy futballcsapat védői és középpályásai számára is megnyugtatóan hat, ha tudják, van elől egy megbízható emberük, akinek egy helyzet is elég, hogy betaláljon. Miután az amatőr bajnokságok a szezon feléhez értek, összeszedtük az ősz legjobb góllövőit, de mutatjuk a még zajló NB I., NB II. és NB III. legeredményesebb játékosait is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye csapataiból. Ez igen! Nagy Dávid (Ibrány) egy félszezon alatt vágott 18 gólt a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban

Fotó: Bozsó Katalin Gólvadászlista OTP Bank Liga NB I.: 6 gólos: Lamine Colley (Puskás Akadémia), Matija Ljujic (Újpest). 5 gólos: Matheus Saldanha (Ferencváros), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Nejc Gradisar (Fehérvár), Ötvös Bence, Windecker József (mindkettő Paks). Mekantil Bank Liga NB II.: 11 gólos: Kirchner Krisztián (Kozármisleny). 8 gólos: Nagy Zoárd Kornél (Csákvár), Pethő Bence (Kazincbarcika). 7 gólos: Bódi Ádám (Kazincbarcika), Novák Csanád (Szeged), Tóth Milán (Vasas). 6 gólos: Molnár Gábor (Kisvárda), Merényi Ádám (Budafok). NB III. Északkeleti csoport: 11 gólos: Tóth Levente (Eger). 10 gólos: Dan-Marius Constantinescu (Karcag), Pataki Bence (Nyíregyháza Spartacus II.), Varga Donát (Sényő). 9 gólos: Nagy Dávid (Tiszaújváros), Pap Zsolt (Tiszafüred). 8 gólos: Máris Dominik (Putnok). 7 gólos: Czimer-Nyitrai Ádám (Nyíregyháza Spartacus II.). Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály: 18 gólos: Nagy Dávid (Ibrány). 14 gólos: Gyüre Tamás (Mándok). 12 gólos: Bodan Mihajlo (Tarpa). 11 gólos: Maleskovits Kristóf (Baktalórántháza). 10 gólos: Szerhij Kolesnik (Tarpa), Angyal Norbert (Újfehértó), Barcsay Márk (Csenger), Nagy Dávid (Kótaj). Vármegyei II. osztály Pannónia Zrt. csoport: 23 gólos: Marics Gábor (Apagy). 16 gólos: Hamza Tamás (Kállósemjén). 13 gólos: Marics Tibor (Apagy). 12 gólos: Zámbori Zoltán (Kállósemjén). 11 gólos: Módis Dávid (Szakoly). Vármegyei II. osztály 2. számú csoport: 30 gólos: Puporka Dávid (Pátroha). 17 gólos: Bencze Márton (Vaja). 15 gólos: Miskolczi Gábor (Fényeslitke). 13 gólos: Balogh Levente (Pap). 11 gólos: Setét Erik (Tuzsér).

Vármegyei II. osztály 3. számú csoport: 31 gólos: Dávid Róbert (Vámosoroszi). 23 gólos: Hadadi Krisztofer (Nagydobos). 13 gólos: Farkas Sándor (Fehérgyarmat), Lengyel Marcell (Tisztaberek), Virág Dezső (Kocsord). 12 gólos: Fodor Csaba (Nagydobos).

