U17. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Puskás Akadémia FC 0–2 (0–2)

Várda LA: Herc – Fedor (Bobal), Horvát, Badari, Király, Lupij, Erdős (Pilipjuk), Veprik, Moroz, Szencsenkov, Levrinec (Budaházi). Edző: Belényesi Miklós

Gól: Sántha (18.), Kőszegi-Hoffmann (42.).

Belényesi Miklós: – Az első játékrészben elkövettünk két egyéni hibát, amelyekből sajnos gólokat kaptunk. Készültünk ezekre a szituációkra, mindent megbeszéltünk, de nem tudtuk elkerülni. Ki kell javítanunk ezeket, mert az ilyen jó csapatok ellen csak így van esélyünk. Az átmeneteink lassúak és körülményesek voltak, nem volt szélső támadójátékunk, minden labda visszajött előlről. A második félidőben már jobban játszottunk, kezdeményezőbbek voltunk sokkal, csak a gól hiányzott a játékunkból. Ebben a játékrészben mutatott játékunkra tudunk támaszkodni, és építkezni belőle.

Alapcsoport

Veszprém - Bozsik József Labdarúgó Akadémia 4-1 (2-1)

Bozsik: Ress - Király, Majoros (Molnár), Melich, Törő, Makó (Szőke), Szabó, Bagoly(Polyák), Szása (Bába) Kovács, Ling. Edző: Sallai Márk.

Gól: Albrecht (10.), Zsámpár (29.), Kaszás (60.), Molnár (88.), illetve Majoros (13.). Kiállítva: Ling (72.).

Sallai Márk: - Az első 25 percig azt játszottuk, amit tudtunk, de a 2. bekapott gól után elveszítettük az irányítást. A szünetben rendezni próbáltuk a sorokat, viszont lekontrázott az ellenfél minket, ráadásul emberhátrányba is kerültünk, ami megpecsételte a sorsunkat. Ebből a mérkőzésből tanulnunk kell.

U14. Kiemelt csoport

MTK Budapest–Várda Labdarúgó Akadémia 9–1 (5–1)

Várda LA: Tiscsenko (Szvisztyunov – Skurak (Fekete), Kulik (Szpivák), Licz (Povhanics), Simkiv (Popovics), Csendes, Tkacs (Sajtos), Gyula, Deniszov, Pokol (Takács), Kapitány. Edző: Lakatos Bence.

Gól: Malomsoki (2. és 35.), Bíró (4.), Vörös (17. és 25.), Gál (53.), Jónás (60.), Bálint (63.), Dózsa (73.), illetve Tkacs (21.).

Lakatos Bence: – Bátortalanul és félénken játszottunk, amit az ellenfél megérzett és ki is használt, főleg az első félidőben. A második játékrészben változtattunk és bátrabb játékra voltunk képesek, de a kapuig nem jutottunk el. A kapott gólokból többet is odaajándékoztunk az ellenfélnek. Maradt még két forduló az őszi szezonból, ezeken a mérkőzéseken mindent megteszünk, ami tőlünk telik.

Alapcsoport, Kelet

Bozsik József Labdarúgó Akadémia - Eger 4-2 (3-0)

Bozsik: Varga (Cservenyák) - Kicsák, Gál, Dankó (Oláh K)., Jacsó (Kóder)- Oláh B., Palaga - Madura (Hanusi), Kosztyu, Villás (Vasvári)- Kenyeres (Nagy Zs.). Edző: Magyar Gábor.

Gól: Madura (16., 30.), Gál (35.), Vasvári (71.), illetve Tarjányi (41.), Kovács (74.).

Magyar Gábor: - Ami az eredménynél is fontosabb, hogy sokszor tudatos játékkal, és sok helyzetet kialakítva tudtuk megnyerni a mérkőzést. Gratulálok a csapatunknak, megérdemelten nyertük meg a meccset.