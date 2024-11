Vasárnap az AQUA SE Nyíregyháza fiú Országos A2 Bajnokságban szereplő utánpótlása az A1-es osztályozón elbukó, szentesiekhez látogatott. Két korosztályban rangadónak számított a mérkőzés, hiszen U14-ben az éllovas Szentes a 4. helyen álló AQUA-s gyermek csapattal mérkőzött, az U18-as korosztályban pedig a harmadik helyen álló Kurca-partiak, a negyedik nyíregyháziakat fogadták. A párharcokat a szentesiek nyerték. A gyermek csapatok mérkőzése hozta a nap legizgalmasabb összecsapását. A kezdeti megilletődöttség után változatos, jó mérkőzést láthatott a közönség. A rossz rajt után magára talált, tíz gólt is lőtt, de ez most nem volt elég a győzelemhez, a nagy iramú mérkőzésen.

Éder Zsolt, a gyermek csapat edzőjének nyilatkozata:

- Tudtuk, hogy a Szentes lendületes, gyors csapat, és ezen a szinten mindenképpen rutinos is. A mai meccs megmutatta a gyengeségeinket. Hiába beszéltünk a védekezés fontosságáról, az a tempó, ahogy az ellenfelünk kezdett, mégis váratlanul érte a fiúkat. Részben ennek tudható be az első negyed gólzápora. Utána mi is megérkeztünk a meccsbe és egy nagy iramú, jó mérkőzés alakult ki. 9:6-nál volt is esélyünk közelebb kerülni, de akadozott a gépezet: nem ment a centerjáték, kimaradtak az előnyeink, megúszásaink, büntetőt is hibáztunk, ma kapus poszton sem álltunk a helyzet magaslatán …, egy jó csapat ellen ez túl sok, így együtt. Tanulságos volt. Több ilyen meccsre van szükségünk a további fejlődéshez.

Az ifjúságiak több sebből is vérző csapata most nem tudott felnőni a rangadó színvonalához. Az mérkőzésen elmaradt a rangadó-hangulat, mert a meggyőzően és eredményesen játszó szentesieket nem sikerült feltartóztatni az AQUÁ-s fiúknak. Az U16-os csapat nem volt egy súlycsoportban az eddig veretlen listavezetővel. Nyolc forduló után az U14-esek továbbra is tartják 4. helyüket, az U18-as csapat az 5. helyre csúszott, az U16-osok tízedikek a bajnokságban.

- A serdülő mérkőzésen sajnos nem tudtuk lereagálni a szentesi, mellé állós M-zónát. Jól védekeztek a szentesiek és ebből a védekezésből folyamatosan lefordultak rólunk, valamint a kapusuk is extrán védett. Az elején jól tartottuk magunkat azonban a második negyed démona ami nagyon sokszor megjelenik nálunk, ismét betalált és nem is bírtunk utána visszatérni. Az ifi csapat több sebből is vérzett két meghatározó hiányzó, egy sérült és egy cserés kiállítás is hátráltatott minket. Sok mindent rendbe kell raknunk. Ki kell szállnunk ebből a hullámvasútból, ami most nálunk van. Ez lesz az elsődleges célunk, hogy az alapszakasz utolsó három fordulójára, legjobb tudásunk szerint menjünk játszani – mondta Hatvani Péter vízilabda szakedző