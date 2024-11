Fodor Ádám (sötétben) góljával nyertek a hazaiak

Fotó: kisvárdafc.hu

Alapcsoport

Bozsik József Labdarúgó Akadémia - III. Kerület TVE 0-1 (0-0)

Bozsik: Dudás, Novák (Villás), Kondor, Majoros, Makai, Kiss, Herczeg(Kosztyu), Szenes (Uray), Nagy (Hatházi), Böszörményi, Bányi (Takács). Gól: Dajka (85.). Kiállítva: Böszörményi (68.)

Edző: Sándor Dávid.

Sándor Dávid: - Stabilnak érzetem a csapatot, jól kontrolláltuk az ellenfél támadásait. A kiállítás után is jól játszottunk, és legalább a döntetlent megérdemelték volna a fiúk, de az ellenfél az egyetlen megingásunkat kihasználta megnyerte a mérkőzést.

U15. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Budapest Honvéd FC 0–0

Várda LA: Kocserhan – Hizsnjak, Helmeczi, Tiscsenko (Száraz), Dovhanics, Szitnik, Dovbak, Kovbaszjuk, Pokol, Dzsatalov, Deniszov. Edző: Kornutjak Volodimir.

Kiállítva: Hizsnjak (80.).

Kornutjak Volodimir: – A körülményekhez képest jó felfogásban játszottunk, a mérkőzés nagy részében megilleti a dicséret a csapat minden tagját. Pozitív a kapott gól nélküli játékunk, azonban befejezéseink továbbra sem hoznak eredményt. Van még egy mérkőzés hátra, mindent meg fogunk tenni a győzelemért. Reméljük leszünk tizenegyen.

Alapcsoport

Fehérvár FC-Bozsik József Labdarúgó Akadémia 5-0 (5-0)

Bozsik: Ágoston - Gönczör (Lőrincz), Toressan, Ferenc, Czifra, Császár (Papp), Csáki, Tasnádi, Sallai D. (Szász), Salla M., Dankó. Edző:

Gól: Pákozdi (9.), Szombati (14., 18., 31.), Csák (29.).

U14. Kiemelt csoport

Illés Akadémia–Várda Labdarúgó Akadémia 3–0 (2–0)

Várda LA: Csernohorodov (Halász) – Skurak, Takács, Kulik, Simkiv (Popovics), Csendes, Povhanics (Sajtos), Pokol, Kapitány, Fekete, Németh (Fedor). Edző: Lakatos Bence.

Gól: Magadics (25.), Novák (34. és 82.).

Lakatos Bence: – A mérkőzés egészét tekintve azt kaptuk az ellenfelünktől, amit vártunk. Nagy fizikai és sebességbeli különbség volt a két csapat játékosai között. Ehhez társult még az is, hogy bátortalanok és félénkek voltunk, valamint rengeteg ki nem kényszerített hibát vétettünk, amik miatt nem volt labdabirtoklásunk, párharcaink nagy részét pedig elveszítettük. Mindenesetre ezen a mérkőzésen is, ameddig az ellenfél játszi könnyedséggel szerzi vissza tőlünk a labdát és könnyedén fut versenyt velünk és ver meg minket, addig mi óriási erőket mozgósítunk ahhoz, hogy kompenzáljunk ezekben a szituációkban. Ez egy idő után felőröl bennünket, mint ezúttal is.

Alapcsoport, Észak-kelet

Bozsik József Labdarúgó Akadémia - BVSC-Zugló 2-2 (0-1)

Bozsik: Varga - Jacsó (Balla), Dankó, Oláh B., Kovács (Nagy L.), Kóder (Nagy Zs.), Oláh K. (Gál), Palaga, Madura, Kosztyu, Kenyeres. Edző: Magyar Gábor.

Gól: Kenyeres (51.), Madura (56.), illetve Jensen-Bajai (26.), Gyéress (68.).

Magyar Gábor edző: - Azt gondolom, a mérkőzés képe alapján reális a döntetlen, az biztos, hogy nem érdemeltünk győzelmet a mai nap. Sokkal bátrabban, és nagyobb vállalkozó szellemben kell játszanunk, ahogy azt tettük az előző meccseken is!