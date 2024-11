Megérintette a szalag

Fejér a rendes játékidő végén hatalmas védést mutatott be, majd róla szólt a tizenegyespárbaj is. Kétszer is védeni tudott, ennek köszönhetően a Nyíregyháza Spartacus menetelhet tovább a sorozatban.

– A találkozó utolsó harmadában én viseltem a csapatkapitányi karszalagot, ami megtiszteltetés volt számomra, azonban akkor is az volt a legfontosabb, hogy továbbjussunk és a legjobb formámat tudjam mutatni. Nagyon boldog vagyok, hogy hozzájárulhattam a csapat sikeréhez és továbbjutásához. Remélem még sokszor lehet részem hasonlóban – mesélte a tapasztalt hálóőr.



Fejér Béla szerződése egyébként 2026 nyaráig szól Nyíregyházán, amelynek kapuját eddig összesen 97 alkalommal védte, ezalatt 29 alkalommal tartotta érintetlenül csapata hálóját.

Az Ajka elleni kupamérkőzés tizenegyespárbaja, amikor Fejér két próbálkozást is védett: