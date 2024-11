Döntetlent játszott a magyar U21-es válogatott edzőtáborának második mérkőzésén. Szélesi Zoltán szövetségi edző csapata a házigazda Görögország ellen lépett pályára. A mieink Klausz góljával szereztek vezetést a 31. percben, a görögök a második félidőben tizenegyesből egyenlítettek, így 1–1 lett a végeredmény. A múlt heti, Ciprus elleni mérkőzéshez képest ezúttal nem kapott játéklehetőséget Tóth Balázs, a Nyíregyháza Spartacus fiatal kapusa.

Tóth Balázs Ciprus ellen kiválóan védett, Görögország ellen nem lépett pályára a kapus

Fotó: MLSZ

Kedden véget értek a Nemzetek Ligája csoportküzdelmei is. A sorozatban vármegyénk két légiósa is érdekelt volt hazája válogatottjában szerepelve. Driton Camaj, a Kisvárda montenegrói szélsője ezúttal nem volt a kezdőcsapat tagja, de a 84. percben pályára lépett a Törökország ellen 3–1-re megnyert találkozón. Camaj a sorozat mind a hat mérkőzésén szerepet kapott, a Wales elleni 2–1-es vereség alkalmával pedig ő lőtte válogatottja gólját. Montenegró a negyedik helyen zárt a Nemzetek Ligája B-divíziójának 4. csoportjában. A Nyíregyháza Spartacus georgiai középpályása, Nika Kvekveskiri is ott volt válogatottja két NL-mérkőzésén, de ahogyan a szombati, Ukrajna elleni mérkőzésen, úgy kedd este Csehország ellen sem cserélte be őt a szövetségi kapitány. Georgia csoportja harmadik helyén végzett.