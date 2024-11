Múlt csütörtökön befejeződött a Decathlon-Selyem Ber-Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság őszi szezonja. A kispályás foci továbbra is nagy népszerűségnek örvend Nyíregyházán, 102 csapat nevezett és eddig hatszáz mérkőzést rendeztek.

A kispályás foci szerelmesei szombattól terembe vonulnak

– Hat amatőr csoport mellett három öregfiúk csoportban küzdöttek meg a felek egymással. A színvonal egyre erősödik, egyik csoportban sincs már hibátlan mérleggel rendelkező együttes, van viszont öt gárda, amely nem szenvedett még vereséget, kiegyenlített a mezőny – fogalmazott a rendező Nyíregyházi Sportcentrum szervezője, Dajka László. – Később kezdtük ugyan a sorozatot, ezért később, az előző évek gyakorlatával ellentétben egy hét csúszással fejeztük be az őszi szezont, de remek körülmények között játszhattak a csapatok. Esti mérkőzéseket is játszottunk, hogy behozzuk a lemaradást, de ebben parterek voltak a csapatok. Sokat segített, hogy az újonnan átadott műfüves pályákat használhattuk. Emellett használtuk a kitűnően előkészített három salakos pályát is, amelyek köré a Nyírvv Nonoprofit Kft. munkatársai padokat helyeztek el, ígéretet kaptunk rá, hogy a műfüves pályák köré is telepítenek ülő alkalmatosságokat.

Dajka László azt is elmondta, hogy komoly sérülés nem történt a bajnokság első szakaszában, viszont az előző szezon hasonló szakaszához képest romlott a sportszerűségi morál, megduplázódott a kiállítások száma, de kirívó fegyelmi esemény nem történt.

Teremben folytatódik a kispályás foci

Ahogy befejeződött a szabadtéri idény, máris kezdődik a terembajnokság. A létszám gyorsan betelt, mivel a tapasztalat is azt mutatja, hogy akik télen teremben is fociznak, tavasszal sokkal jobban szerepelnek a bajnokságban. Ezúttal is egy szuperdöntő után derül ki, hogy ki a terembajnok, ide a csoportgyőztesek jutnak. A tervek szerint február 15-én rendezik a finálét, március 17-én pedig indul a szabadtéri idény.