Kiváló formában várja a hétvégi bajnokit a Kisvárda Master Good. Révész Attila együttese a legutóbbi négy fordulóban aratott győzelemnek köszönhetően az NB II. éléről vág neki a folytatásnak. A rétköziek hét közben a Balatonalmádi legyőzésével a MOL Magyar Kupából is továbbjutottak, vasárnap pedig újra bajnoki következik. A 14. helyen álló Békéscsabát fogadja a gárda a Várkerti Stadionban.

Gerliczki Máté, a Kisvárda asszisztensedzője szerint csalóka a Békéscsaba eddigi szereplése

Fotó: kisvardafc.hu.

Változatos a közös múltja a csapatoknak. A Békéscsaba és a Kisvárda Master Good rivalizálása 2013-ban kezdődött, majd a következő két évet más-más bajnokságban töltötték a felek: előbb a rétköziek estek ki, majd mire visszajutottak a Békéscsaba lett NB I-es. A viharsarkiaknak az a 2015-2016-os idényük volt az utolsó az élvonalban, s míg a várdaiak hat évet is lehúztak a legjobbak között, a lila-fehérek az NB III-at is megjárták. A másodosztályban hat alkalommal találkozott a két alakulat, ebből hármat nyert a Békéscsaba, egyet a Kisvárda, két mérkőzés pedig döntetlennel zárult. Az utolsó találkozóra 2018-ban került sor (a mérkőzés összefoglalója a cikk végén található).

Felkészült Kisvárda várja a csabaiakat

A Kisvárda asszisztensedzője, Gerliczki Máté bízik benne, az együttes vasárnap folytatja a győzelmi szériát.

– Maximálisan teljesítettük azt, amit szerettünk volna megvalósítani az elmúlt két mérkőzésen, de a hét még nem ért véget, egy nagyon fontos mérkőzésünk még hátra van. Úgy lesz teljes ez az időszak, ha teljesítjük azt a célt is, hogy vasárnap, a Békéscsaba elleni hazai bajnokin is begyűjtjük a három pontot. Azt azonban máris hozzáteszem, hogy ez nem lesz egyszerű, mert stabil csapat látogat hozzánk, amely eddig mindössze tizenhárom gólt kapott, miközben igyekeznek futballozni is – fogalmazott a tréner. A kisvárdaiak a sűrű program közepette is igyekeztek a legjobban felkészülni az ellenfélből, amely eddig kevesebb pontot szerzett az előzetesen vártakhoz képest.

– A látottak alapján azt mondom, hogy csalóka a jelenlegi helyezésük, de annyira annyira szoros a mezőny, bármi változhat egy-két héten belül is. Persze arra törekszünk, hogy ez ne ezen a héten történjen meg. Kicsit más játékrendszerben szerepel a Békéscsaba, mint azok az ellenfeleink, akikkel az utóbbi időben találkoztunk, de nyilvánvalóan megvan a megoldás ez ellen is, a kupamérkőzés óta eltelt napokban ezt gyakoroltuk. Kevesebb idő állt most rendelkezésre, de ez nem lehet kifogás, igyekeztünk úgy adagolni a terhelést és a pihenést, hogy mindenki megfelelő állapotban várja a vasárnapi mérkőzést – mondta Gerliczki Máté. A Kisvárda–Békéscsaba mérkőzés vasárnap 13 órakor veszi kezdetét.