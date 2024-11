A 14. forduló zárómérkőzését hétfő este játszották az NB II. Merkantil Bank Ligában. Mint arról beszámoltunk, egy nappal korábban a bajnokságot vezető Kazincbarcika nem tudott győzni Mezőkövesden, a Kozármisleny és a Vasas azonban győzelmükkel megelőzték a tabellán a Kisvárda csapatát. Révész Attila legénysége számára tehát nagyon fontos volt a három pont begyűjtése a TV-s meccsen, ezt hazai pályán kellett abszolválni Magyarország egyik legeredményesebb klubja, ám jelenleg a másodosztályban a forduló előtt utolsó helyen álló Budapest Honvéd ellen.

Sok párharc jellemezte a Kisvárda–Budapest Honvéd mérkőzést

Fotó: kisvárdafc.hu

Révész Attila változtatott a kapuban, ezúttal a mindössze 18 éves Illya Popovics kapta meg a lehetőséget, az eltiltott Osztrovka Maximot Marko Matanovics helyettesítette a középpályán, de hosszú idő után a házi góllövőlistát vezető Molnár Gábor is a kezdőben kapott helyet.

Az első helyzet a Kisvárda előtt adódott, a 7. percben Bíró jobb oldalról középre lőtt labdája találta meg Matanovicsot, a szerb azonban végül ígéretes helyről nem tudta ellőni a labdát. A Budapest Honvéd először a 18. percben veszélyeztetett Bévárdi révén, lövése azonban elment a hosszú kapufa mellett. A 27. percben újra a hazaiak kerülhettek volna ziccerbe, Mesanovic ugratta ki Bírót, de Tujvel jó ütemben mozdult ki. Rá három percre Mesanovic már lövéssel vétette észre magát, de a Honvéd 41 éves kapusa hárított. A 37. percben pedig már bravúrra volt szükség részéről. Molnár Gábor végezhetett el jó helyről szabadrúgást, a rövid felsőbe tartó lövést kipiszkálta Tujvel. Fölényben játszott a Kisvárda az első félidőben, de a vezetést nem sikerült megszerezni a szünet előtt.

Kint volt a labda, bent volt a labda

A második játékrész pedig rosszabbul nem is kezdődhetett volna. Az 50. percben Medgyes tette le Hangyának, aki tolt egyet a labdát, begurított középre, Ihrig-Farkas pedig közelről bepofozta. Ami azonban "apró" szépséghiba, hogy a bepassz előtt teljes terjedelmében kint volt a labda, a játékvezetők ezt nem látták, megadták a gólt. Három perccel később Matanovics fejjel próbált meg egyenlíteni, de mellé ment a próbálkozás. A hátrány kicsit megzavarta a hazai fejeket, több egyéni hiba is jött a kisvárdai játékosoktól, a kései időpont ellenére pedig a Várkerti Vitézek az "Ébresztő! Ébresztő!" rigmusba kezdtek. A 67. percben hármas cserére szánta el magát Révész Attila, aki láthatóan nem volt kibékülve csapata játékával. Nem jöttek azonban a helyzetek a hazai gárdától, Molnár Gábor megindulásaiban és labdáiban volt ugyan veszély, de Tujvelnek védeni valója nem akadt. Sőt, a 81. percben el is dőlhetett volna a meccs, Bévárdi életerős átlövése a kapufán csattant, de kellett ehhez Popovics is. A 88. percben a padról beálló Camaj próbálkozott átlövéssel, de fölé ment ez a próbálkozás is. Megpróbált minden labdát bejuttatni a Kisvárda a 16-oson belülre, ez pedig a 91. percben eredményre vezetett. Egy kipattanó labdát Cipetic visszaemelt, Gyurkó ugrott a legmagasabbra, fejese pedig utat talált a kapuba. Az égiek pedig végül a hazaiakkal voltak. A 96. percben a Honvéd vezethetett kontrát, Farkas került ziccerbe, lövése a kapufáról kifelé pattant. Molnár játékvezető hármat fújt a sípjába, a Kisvárda nem játszott jól, de egy pontot valahogy otthon tartott a sereghajtó Budapest Honvéd ellen.