Mint arra emlékezhetünk, hétfő este rangadóval zárult a Várkerti Stadionban a labdarúgó NB II tizennegyedik fordulója, ahol a sereghajtó Budapest Honvéd volt a Kisvárda ellenfele. A kispestiek az 50. percben Ihrig-Farkas Sebestyén góljával meglepetésre vezetést szereztek, ám az előnyt nem sikerült a lefújásig megtartani, Gyurkó Máté a 92. percben egalizált. A Várda így a negyedik helyre csúszott vissza.

Rangadó vár a piros mezes Kisvárda csapatára.

Fotó: kisvardafc.hu

Az őszi bajnok lehet a Kisvárda

Állhatna most úgy a helyzet – ha mondjuk Molnár Attila játékvezető nem adja meg a Honvéd nyilvánvalóan szabálytalan gólját –, hogy az őszi zárófordulóban az első és második helyezett játszana egymás ellen, és a tét közvetlenül az lenne, hogy a Kolorcity Kazincbarcika SC és a Kisvárda Master Good közül melyik fél telelne az élen. Így viszont, „csak” a negyedik helyről fut neki a rétközi egylet az ősz zárásának.

A mezőny azonban nagyon szoros, mindössze két pont a Kisvárda hátránya az éllovas mögött, tehát győzelem esetén megelőzné riválisát, de hogy pontosan hányadik helyezést érne a siker, az a Vasas és a Kozármisleny találkozójának eredményétől is függ.

– Mindenféleképpen érdekes mérkőzésre van kilátás, a Kazincbarcika nemcsak elöl áll a tabellán, hanem nagyon jó futballt játszik, ami gyakran szemre is tetszetős, úgyhogy megérdemelten tagja az élmezőnynek, momentán pedig a tabellát is vezeti, amin persze változtatni szeretnénk – vezette fel a vasárnapi mérkőzést a Kisvárda másodedzője, Gerliczki Máté.

Akár egy korai gól is dönthet

– A Kazincbarcika többször is korai gólokat szerzett, ami mindig meghatározó, de inkább úgy fogalmaznék, hogy ebben az osztályban kifejezetten fontos, hogy ki szerzi az első gólt. Velünk is többször előfordult az ilyesmi, és azokat a meccseket döntő többségében meg is nyertük. A mérkőzés kimenetele szempontjából meghatározó, hogy miként is alakul majd annak első periódusa. Nyilvánvaló, hogy a két csapat az átlagosnál is jobban ismeri egymást, a Kazincbarcika vezetőedzőjét, Erős Gábort nem kell bemutatni Kisvárdán, ahogy csapatunkat sem Gabinak. Lucas személyében van olyan játékosuk is, aki hosszú ideig szerepelt nálunk, és hát két edzőmeccset is játszottunk egymással, egyet a nyáron, egyet pedig az első válogatott szünetben. Ettől még minden meccs más, sok múlik azon, hogy sikerül-e meglepni a másikat valamilyen váratlan húzással.