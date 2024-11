A Szentlőrinc elleni sikert követően sorozatban az ötödik bajnoki győzelmére készült az NB II.-es bajnokságot vezető Kisvárda Master Good hazai pályán az újonc Békéscsaba ellen, amely úgy lépett pályára, hogy az ősszel idegenben még nyeretlen volt és mindössze két pontot kapart össze.

Molnár Gábor szerezte a Kisvárda Master Good győztes találatát

Fotó: kisvardafc.hu

Lendületes játékkal kezdett a Kisvárda Master Good

Listavezetőhöz méltó lendületes játékkal kezdett a házigazda a vasárnap bajnokin. Milos Szpaszics előtt adódott az első lehetőség, majd Jasmin Mesanovic szöglet utáni fejesét követően védett Uram János, aki egyébként is uralta a légteret, a vendégek kapusa magabiztosan védett, ahogy Jasmin Mesanovic újabb, ezúttal léc alá hulló fejesét követően is. Az első húsz perc hazai nyomását átvészelő viharsarkiak aztán felbátorodtak, és Hodonicki Márk révén két lehetőséget is elpuskáztak, a középpályás előbb közelről fejelt fölé, majd pár perccel a szünet előtt távoli kapáslövését követően védett nagyot Kovács Marcell. Szünetre gólnélküli döntetlennel vonultak a felek.

Molnár eldöntötte



Fordulás után beállt a hazaiaknál a rutinos Molnár Gábor, aki szerdán háromszor is betalált a Balatonalmádi elleni kupameccsen. Ez döntő húzásnak bizonyult Révész Attila részéről, mert a 71. percben épp a 30 esztendős támadó sarkalta be a kapuba Soltész Dominik szögletét, vezetéshez juttatta ezzel a listavezetőt. Ezután egy újabb szögletet követően Branimir Cipetic, majd a hajrában Jasmin Mesanovic növelhette volna a várdaiak előnyét, ám Uram mindkétszer bravúrral hárított. A hosszabbításban minden mindegy alapon támadott a Békéscsaba, és bár nem érdemelte volna meg az egy pontot, csak Kovács Marcel kapuson múlt, hogy Vicizián Ádám bombájával nem tudott kiegyenlíteni.

A Kisvárda Master Good ezzel zsinórban ötödik győzelmét aratta, és megerősítette vezető helyét a tabellán.

Labdarúgás: NB II, 12. forduló

Kisvárda Master Good–Békéscsaba 1–0 (0–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 800 néző, v.: Újhelyi (Punyi, Márkus). Kisvárda: Kovács M. – Széles, Jovicic, Chlumecky, Körmendi (Soltész D., 66.) – Cipetic (Camaj, 66.), Osztrovka, Szőr, Bíró B. – Mesanovic (Matanovics, 90+3.), Szpaszics (Molnár G., a szünetben). Megbízott vezetőedző: Révész Attila. Békéscsaba: Uram – Fazekas L., Kovács G., Albert I. – Gyenti (Komáromi Cs., 72.), Szabó B., Hodonicki, Hursán (Pusztai, 72., Vólent, 81.), Kővári (Viczián, 81.) – Kóródi, Czékus (Sármány, 67.). Vezetőedző: Csató Sándor Gól: Molnár G. (71.).



MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – Az ellenfél stílusát és jelenlegi pozícióját ismerve számítottunk rá, hogy ilyen mérkőzés vár ránk. A hosszú utazások miatt fáradtak is voltunk, a felkészülési menetrendünk is felborult, így egy célunk volt: bármilyen módon megszerezni a három pontot. Ez megtörtént, így tovább erősödött a csapategység. Nem lehet mindig sziporkázni, de most a cserék hozzátették a magukét. Sok szögletet és oldalszabadrúgást harcolunk ki, most is így született meg a győztes gólunk

Csató Sándor: – Sajnálom ezt a mérkőzést, mert amit elterveztünk, nagyjából működött. Szerettünk volna szervezetten védekezni és kontrákat vezetni. El is jutottunk az ellenfél kapujáig, ám a Kisvárda kapusa kétszer is emberfelettit védett. A minőség a Kisvárda javára döntötte el a meccset egy villanással.