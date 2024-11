A Magyar Kupa 3. fordulója és a válogatott szünetet követően szombaton folytatódtak a kézilabda K&H liga küzdelmei. A Kisvárda Master Good SE a 7. fordulóban a Moyra-Budaörs Handball vendégeként arra készült, hogy megszerezze első idegenbeli győzelmét. Erre az összecsapásra mindkét gárda Magyar Kupa-sikerrel hangolt, a házigazdák az Egerben, míg a Kisvárda Kazincbarcikán jutott tovább a negyedik fordulóba.

A Kisvárda Master Good SE jobban bírta a végjátékot Budaörsön



Amint az várható volt, egyenlő erők feszültek egymásnak. Az elején felváltva estek a találatok, a Budaörs oldaláról Szekerczés Luca vette hátára a csapatát, az öt hazai gólból három az ő nevéhez fűződött, a Kisvárda öt találatán négyen osztoztak. Egy gólon billegett az állás, a Kisvárda megszerezte a vezetést, a Budaörs egyenlített. Aztán fordult a kocka, Larissa Kalaus büntetőjét védte Vártok Ramóna, majd Szekerczés Luca találatával először volt kettő a hazaiak előnye. Az olló azonban nem nyílt tovább, gyorsan egalizáltak Mérai Majáék, Karnik Szabina talpról eleresztett bombájával aztán ismét Kisvárda vezetést mutatott az eredményjelző. Természetesen jött is válasz, szünetre mégis a vendégek vonulhattak előnnyel, mert Novak Erin betalált, Debreczeni-Klivinyi lövését viszont védte Mátéfi Dalma.

Félidőben egy góllal vezetett a Kisvárda Master Good SE



Fordulás után Gém Léna, majd Kovalcsik Bianka is duplázott, így tartotta a nagy küzdelem árán kiharcolt előnyét a Kisvárda. A házigazdákat Uhrin Lili tartotta, aki egymás után háromszor is eredményes volt. Kapust cserélt Buday Dániel, Bőle Maja pedig jól szállt be, védéseinek köszönhetően fordított a hazai csapat és a mérkőzésen először támadhattak a három gólos vezetésért, Leskóczi Boglárka azonban jó ütemben védte Sztankovics Kyra lövést. Újabb fordulat következett, Larissa Kalaus révén ismét a Kisvárda állt közelebb a győzelemhez. Ekkor jött a szokásos forgatókönyv: a Budaörs kapusát lehozva hét a hat ellen támadott, a Kisvárda azonban pattogósan, feszesen védekezett, így nem sikerült fordítaniuk.

Jobban bírták a végjátékot