Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE a Fehérvár elleni sikere után szombaton Budaörsön is 30–27-es győzelmet aratott. A végig kiélezett mérkőzésen az utolsó pillanatig egyszer sem volt kettőnél több a különbség a felek között. A házigazdák kétszer vezettek ennyivel, a Kisvárda csak egyszer, de éppen a legjobbkor, a mérkőzés hajrájában.

Megdolgoztak a sikerért a Kisvárda Master Good SE játékosai

Fotó: kisvardaikezi.hu

A Kisvárda Master Good SE pontosan hajtotta végre a haditervet



– Arra törekedtünk, hogy nagy tempót diktálva, minél több gólt szerezzünk lerohanásból, rendezetlen védelem ellen – kezdte értékelését, Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Tervünket sikerült megvalósítanunk, sok támadást vezettünk és pontosak voltak a befejezéseink is. A Budaörs az utolsó negyedórára el is fáradt, a mérkőzésnek ezt a szakaszát 9–4-re sikerült megnyernünk. Emellett döntőnek bizonyult a két kapu közötti különbség is, Leskóczi Boglárka az utolsó húsz percben gyakorlatilag minden második lövést megfogott. A lerohanások mellett, felállt fal ellen próbáltuk azt játszani, ami a Fehérvár ellen működött. Sok helyzetet alakítottunk ki szélekre, amelyeket nagyon jó százalékkal értékesített is a három pályára lépő szélsőnk. Mérai Maja, Gém Léna és Karé Kamilla ismét megbízhatóan játszott de mellettük is volt sok átlag feletti teljesítmény. Mihara Ayano amikor becseréltem, jól mozgatta a csapatot, remekül szerezte meg az előnyöket, hasznosan szállt vissza a végjátékba Larissa Kalaus, fontos gólokat lőtt Szabó Lili, Kovalcsik Bianka, Erin Novak és Karnik Szabina is, utóbbi higgadtan értékesítette a hétmétereseket, Gyimesi Kitti pedig a védelem oszlopa volt.

Ilyen védekezéssel, ilyen kapusteljesítménnyel, és tempós támadójátékkal, amelyben nem fáradtunk el és a végjátékot jobban bírtuk ellenfelünknél, jó pár csapat ellen idegenben is eséllyel léphetünk pályára

– zárta Józsa Krisztián.

Leskóczi Boglárka lehúzta a rolót



A mérkőzésen kiemelkedően védett a csereként beállt kapus, Leskóczi Boglárka, aki az utolsó húsz percben hat lövést is hárított.

– Kiegyensúlyozott mérkőzést játszottunk, amelyen végig stabil volt a támadójátékunk, az utolsó húsz percben pedig sok segítséget kaptam a csapattól védekezésben, így nekem is könnyebb dolgom volt. Nagyon örülök a két pontnak – mondta a találkozót követő sajtótájékoztatón Leskóczi Boglárka.

A Kisvárda Master Good SE szombaton a Motherson Mosonmagyaróvári KC fogadja a bajnokság következő fordulójában.