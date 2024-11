A hét során újabb három, akadémiai nevelésű labdarúgó jutott profi szerződéshez a Kisvárda Master Good-nál: Daniil Fedorov, Ivan Prjamov és Tarasz Veprik írt alá.

Daniil Fedorov 16 éves kora ellenére rendszeresen a Várda LA U19-es csapatában szerepel, sőt, már az NB III-as tartalékcsapatban is bemutatkozott a támadó a Putnok ellen hazai pályán 1–0-ra megnyert bajnokin. Ivan Prjamov 17 évesen az NB III.-as alakulat erősségei közé tartozik, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a csatár ősszel 14 bajnoki mérkőzésen jutott szóhoz a tartalékcsapatban. Hét góljával fölényesen vezeti a házi góllövőlistát, duplázni tudott a Sényő és a Füzesabony ellen is, az őszt pedig úgy zárta, hogy az utolsó három meccsen négyszer volt eredményes. Tarasz Veprik szintén még mindössze 16 esztendős, ő felváltva szerepel az U17-es és az U19-es csapatunkban, de szintén volt már kerettag NB III.-as mérkőzésen is. A Kisvárda honlapja kiemeli, hogy hiányposzton szereplő ballábas játékosról van szó, tehát nagy értékévé lehet a jövőben a klubnak.