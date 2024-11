Az év utolsó válogatott szünetét megelőzően rendezik meg az NB II. 13. fordulójának mérkőzéseit vasárnap. A tabellát vezető Kisvárda ezúttal a 8. helyen álló, és az előző forduló előtt edzőt váltó Szegedhez utazik. A rétköziek kiváló formában vannak, legutóbbi öt bajnokijukat megnyerték, Gerliczki Máté asszisztensedző szerint azonban éppen ilyenkor kell alázatosnak maradni.

A Kisvárda szakmai stábja ígéri, gólratörő lesz az együttes játéka a Szeged ellen is

Fotó: kisvárdafc.hu

– A sikeres időszakot is tudni kell kezelni, de lényegesen kellemesebb ez a helyzet, mint ami a Mezőkövesd elleni négy egyes vereségünk után kialakult. Nagy dolognak tartom, hogy sikerült abból kilábalnunk és zsinórban öt győzelmet arattunk a bajnokságban és a kupában is továbbjutottunk. Mondhatnám, hogy semmi nem változott, ugyanúgy dolgozunk és készülünk tovább, mint a korábbiakban is – fogalmazott a tréner. Hozzátette, a sikerek főként annak köszönhetőek, hogy a szakmai stáb nem kötött kompromisszumot, ragaszkodott a lendületes támadófocihoz, a játékosok pedig fordulóról fordulóra alkalmazták egyre jobban a taktikai elemeket.

A Kisvárda nem adja fel stílusát

– Az, hogy a Szegednek hét döntetlenje van, nekünk pedig egy sem, az a csapatok közötti stíluskülönbséget is feltételezi. Révész Attila vezetőedző is többször hangsúlyozta, hogy őt nem érdeklik a döntetlenek, de mondhatnám azt az időszakot is, amikor az NB III-as csapatnál voltam, és sokszor nyertünk, néha pedig veszítettünk, de nagyon ritkán ikszeltünk. Ránk ez jellemző, győzelemre játszunk, ennek köszönhetjük, hogy így állunk. Hogy a Szeged miért játszik ennyi döntetlent, azt látjuk, de hogy ez miért van, azt nem a mi dolgunk megfejteni – mondta Gerliczki. Mint arról fentebb már szót ejtettünk, a 12. fordulót megelőzően Szegeden megköszönték az addigi szakvezető Michael Boris munkáját, utódja Simon Ádám lett megbízott vezetőedzőként.

– Nem nehezítette meg a felkészülésünket az ellenfélnél történt edzőváltás, mert az a játékrendszer, amely mellett az új stáb letette a garast, már az előző edzőnél is tetten érhető volt az utolsó két meccsén. Finomabb változások vannak a stílusban, de az irányelvek nem változtak. A bajnokság előtt az volt a célunk, hogy oda kerüljünk, ahol most vagyunk és nyerjük a mérkőzéseket, ha már itt tartunk, akkor természetesen a továbbiakban sem térnénk le erről az útról és Szegeden is a győzelem cél. Ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés előtt állunk szép stadionban, jó csapat ellen, de akinek vannak céljai, annak mindenhol haladnia kell – taglalta az együttes törekvéseit Gerliczki Máté. A Kisvárda szegedi vendégjátéka 17 órakor veszi kezdetét vasárnap.

Labdarúgás: NB II. | 13. forduló

Kisvárda (1.)–Szeged (8.)

Szeged, Szent Gellért Fórum, v.: Takács (Belicza, Vrbovszki).

Kezdés: 17.00.