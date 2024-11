Az élről várta a Kisvárda a másodosztály 13. fordulóját. Révész Attila együttese kiváló formát mutatott az elmúlt hetekben, a rétköziek zsinórban öt bajnokijukat nyerték meg, eközben pedig a Magyar Kupában is sikerült a továbbjutás. A várdaiak most a hétvége előtt 8. helyen álló Szegedhez látogattak.

Rendezni kellett a sorokat a kiállítás után a Kisvárda stábjának

Fotó: kisvardafc.hu.

A mérkőzés első helyzete a hazaiak előtt adódott, Mohhos fejese azonban elkerülte a kaput a második percben. Aztán viszont esélyeshez méltón lépett fel a Kisvárda, a vendégek magukhoz ragadták a kezdeményezést.

Negatív fordulat a szünet előtt

A 16. percben meg is érkezett a vezető találat: Körmendi jobb oldali szögletét Jovicic nagy erővel fejelte a kapuba. Nem sokkal később Mesanovic távoli bombája találta el a felsőlécet. Kézben tartotta a meccset a Kisvárda, a Szeged mégis egyenlített a 37. percben. Egy távolról beívelt szabadrúgás után Gajdos üresen maradt a hosszún és begyötörte a labdát a kapufa segítségével. A lefújás előtt aztán jött a fekete leves.

Előbb Osztrovka Maxim jutott a kiállítás sorsára, majd két percre rá Novák Csanád értékesítette a könnyű síppal befújt tizenegyest, így a várdaiak megfogyatkozva és gólhátrányban vonultak öltözőbe. Természetesen így sem feltartott kézzel folytatta Révész Attila alakulata a második félidőben.

A kapufa nem a Kisvárda oldalán állt

A fordulás után egy ideig nem forogtak nagy veszélyben a kapuk. Az 58. percben aztán Cipetic cselezett be szépen bal oldalról, majd a csapatkapitányhoz hasonlóan ő is zúgó kapufát lőtt. Nem látszott az emberhátrány a mezőnyben, de helyzetek sokaságát természetesen nem tudta kidolgozni a Kisvárda. Révész Attila bevetette Molnár Gábort és Camajt is a mérkőzés utolsó negyedére, a csapat pedig mindent egy lapra feltéve próbálkozott az egyenlítéssel.

Az utolsó percekben igyekezett minden labdát a szegedi kapu elé tenni a várdai védelem, hátha kialakul veszély a sűrűben. Végül maradt a 2–1-es szegedi vezetés a lefújásig, ami azt jelenti, hogy megszakadt a Kisvárda győzelmi sorozata, miként pedig a Kazincbarcika győzelmével az első helyről is lekerült az együttes.

