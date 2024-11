Kiváló formát mutat a 2024/2025-ös idényben Kovácsréti Márk, a Nyíregyháza Spartacus támadója. A 24 éves labdarúgó múlt pénteken az MTK elleni meccsen is remekül játszott, gólt szerzett, ráadásul csapatának másik góljában is elévülhetetlen érdemei voltak. A ballábas játékos pályafutása legeredményesebb NB I-es idényét futja, korábban legfeljebb két gólig jutott.

Kovácsréti Márk bal lábától tartanak az ellenfelek

Fotó: Kovács Péter

Kovácsréti Márk szerint meg van a kellő önbizalom

– Szerencsére most maximálisan megkapom a szakmai stábtól a bizalmat, amivel hétről hétre próbálok élni – mondta a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatában Kovácsréti Márk.

– A korábbi élvonalbeli idényeimben nem töltöttem be olyan szerepet a csapataimban, mint Nyíregyházán, most sokkal nagyobb felelősség hárul rám az együttes játékában. Ehhez mérten igyekszem teljesíteni

– taglalta.

A Nyíregyháza Spartacus igazi bravúrgyőzelemmel vonult válogatott szünetre, a forduló előtt harmadik helyen álló MTK-t sikerült két vállra fektetni az új Városi Stadionban. A Szparit újra több mint ötezer szurkoló hajtotta a sikerbe a helyszínen. Kovácsréti Márk úgy érezte, csak a második félidő elején akadtak nehézségei a csapatnak, a mérkőzés nagy részében azonban kihúzták az fővárosiak méregfogát.

– Nehéz meccs volt, számítottunk rá, hogy az MTK-nál lesz többet a labda. Az elején beszorultunk a kapunk elé, így jókor jött a vezető gólunk, amely egyébként gyönyörű akció végén született. Ez önbizalmat adott a csapatnak, bátrabbak lettünk, majd kaptunk egy jogos tizenegyest, amivel megdupláztuk az előnyünket. Ekkor éreztem, benne lehet a pakliban, hogy kapott gól nélkül játsszuk le a mérkőzést, ami a mi esetünkben nagyon fontos. Ez volt a második ilyen meccsünk, mindkettőt kettő nullára nyertük meg. Hogy mit beszéltünk meg a szünetben? Tudtuk, az MTK jön előre a gólért, így ellentámadásokra rendezkedtünk be. Alapvetően az eredmény megtartása volt a cél, de bíztunk benne, hogy egy-két kontrából el tudunk menni. Sosem játszunk védekező focit, kétgólos előnyben is letámadtuk az MTK-t, igaz, gólt nem szereztünk a második félidőben, de nem is kaptunk – mondta a támadó.