Törökország lesz a magyar válogatott ellenfele jövő március 20-án és 23-án a Nemzetek Ligája osztályozós párharcában. A párharc győztese az NL A ligájában folytathatja, míg vesztese a B-ben.

A magyar válogatott a Törökország ellen selejtez

Fotó: Szabó Miklós

A Németország elleni 1–1-es döntetlennel zárta le a magyar válogatott a Nemzetek Ligája 2024-2025-ös idényének csoportszakaszát. Az A liga harmadik csoportjában a németek és a hollandok mögött harmadikként zárt a nemzeti együttes, a kiírás értelmében így osztályozóra kényszerül tagságának meghosszabbításáért a B divízió egyik második helyezettjével. Előzetesen tudható volt, hogy Marco Rossi alakulata Törökország, Görögország, Ausztria vagy Ukrajna közül kap riválist. Az európai szövetség nyoni központjában végül a törököket sorsolták össze Magyarországgal, így kialakult a párosítás, amelynek első mérkőzését 2025. március 20-án Törökországban, visszavágóját pedig március 23-án a Puskás Arénában rendezik.

A törökök a B liga negyedik csoportjában szerepeltek, és zártak végül három győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel. Az egyetlen nullázást éppen az utolsó játéknapon, Montenegróban könyvelhette el a török válogatott, melyet emiatt győzelmével Wales, a csoport második helyére taszított.

Kíváncsiak voltunk, hogy a vármegyénk néhány a labdarúgásban érdekelt egykori és jelenlegi szakembere miként vélekedik a nemzeti csapatról, valamint a törökök elleni esélyekről.

A magyar válogatott minden egyes meccsét öröm nézni

Kiss Tamás, a vármegyei első osztályban remeklő Újfehértó edzője is tűkön ülve várta, hogy vajon kit húznak a magyar válogatott mellé. Elmondása szerint a török nem egy verhetetlen csapat, de szerinte több tiszteletet érdemelne Marco Rossi csapata.

– A magyar válogatott minden egyes meccsét öröm nézni, mivel helyenként nagyon jó futballt játszunk, szervezett a nemzeti csapat – mondta el megkeresésünkre az Újfehértó edzője. – Örülök annak, hogy Marco Rossi a szövetségi kapitány, annak pedig pláne, hogy már hosszabb ideje betölti ezt a posztot. Külön kiemelendő, hogy a játékosoknak meg kell küzdeniük a helyeikért. Most olyanok alkotják a keretet, akik külföldön és itthon is helyt állnak. Jól mutatja az elképzeléseket, hogy például Szalai Attila rendre kimarad, mivel a német klubjánál sem kap lehetőséget. Ami elkeserít, hogy egy-egy vesztes meccs után hirtelen mindenki szakértővé avanzsál és olyan emberek mondanak véleményt a csapatról, akik mögött semmilyen szakmai tudás sem áll. Szoboszlai Dominiket rendre előveszik, pedig véletlenül nem lehet bekerülni a Liverpool keretébe. Összességében egyértelmű, hogy előrelépett a magyar labdarúgás, amit az angolok és a németek korábbi legyőzése, na meg a legutóbbi Eb-szereplés is ékesen bizonyít. Most már sokkal koncentráltabban készülnek ellenünk, amit a Nemzetek Ligája is jól bizonyított. A törökök elleni nem lesz egy könnyű párharc, de a görög, az ukrán és az osztrák foci sem rossz – tért át a törökök elleni párharcra a tréner.

– Teljesen mindegy, hogy melyik csapatot kaptuk volna, maximális hozzáállásra lesz szükség. Abból előnyt kovácsolhatunk, hogy idegenben kezdünk, így egy esetleges jó törökországi eredménnyel megalapozhatjuk a bennmaradásunkat.

Gerliczki Máténak, az NB II-es Kisvárda asszisztensedzőjének viszonylag friss tapasztalatai vannak a török csapatról. A tréner szerint nehéz ellenfelet kapott a magyar csapat, így nagyon hangsúlyossá válik, hogy Marco Rossi és stábja taktikailag a lehető legjobban felkészítse a gárdát.

– A magyar válogatott az utóbbi időben bizonyította, hogy bárki ellen felveszi a versenyt.

Ez a topkategóriás csapatok ellen persze elsősorban a Puskás Ferenc Stadionban volt érvényes, hazai pályán egy döntetlenre mindenképpen alkalmas volt a válogatott, idegenben már neccesebb a történet. A velünk nagyjából egy szinten lévő ellenfelek ellen azonban mindenféleképpen jó esélyeink vannak. Szó se róla, nehéz ellenfelet kaptunk, kiváló csapat a török, én most így előre 50-50 % esélyt mondok. Volt szerencsém az év elején látni élőben a török csapatot, amikor a Puskásban játszottunk ellenünk. Nyerni tudtunk és ugyan csak egy gól esett, egy nagyon látványos, színvonalas meccs volt, amelyen mindkét csapat kezdeményezni próbált. Természetesen az egy barátságos találkozó volt, ahol a nyomás kisebb, tavasszal a tét biztosan valószínűleg óvatosabb játékot hozhat, noha a törökök szenvedélyét ismerjük. Mindenféleképpen egy érdekes összecsapás lesz, bízom benne, hogy a magyar válogatott az elmúlt évekhez hasonló érett, fegyelmezett játékkal múlja felül ellenfelét, így marad a csapat a legjobbak között.