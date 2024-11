Hétvégén újabb forduló fejeződött be a kézilabda K&H női Ligában, és a Kisvárda Master Good SE immár zsinórban harmadszor szerzett két pontot, Józsa Krisztián együttese bravúros győzelmet aratott a Mosonmagyaróvár ellen. A sikerből Mátéfi Dalma alaposan kivette a részét, a Kisvárda kapusa a lövések 40%-át hatástalanítva, 19 védést mutatott be. Ezzel a teljesítménnyel az M4 Sport Kézilabda magazinjában a szakemberek beválasztották a legjobbak közé, vele kezdődött a hét csapata. Ezzel ebben az idényben Karé Kamilla, Mérai Maja és Gém Léna után ő a negyedik Kisvárda játékos, akit ez a megtiszteltetés ért.

Mátéfi Dalma a negyedik Kisvárda játékos, aki ebben az idényben bekerült a hét csapatába

Fotó: M4 Sport



Dalma Karnik Szabinával egyetemben az ötödik szezonját kezdte meg szeptemberben, 2020. nyarán fogadta el a szabolcsiak invitálást az akkor 20 éves hálóőr. Az első időszakban Pásztor Bettina mögött a második számú kapusnak számított, de hamar eljött az ő ideje, 2021. április 30-án a Békéscsaba elleni hazai mérkőzésükön vele kezdődött a Kisvárda összeállítása és a bizalmat 15 védéssel hálálta meg a kilenc góllal megnyert találkozón.

Mint mondta sportág választása igen korán eldőlt, hiszen igazi kézilabdás családba született, édesanyja, a volt válogatott Budai Ilona, aki a Borsodi Bányász színeiben 1984-ben gólkirálynői címet szerzett.

Mátéfi Dalma a mezőnyben kezdte



– Egész kiskorom óta ebben a légkörben nőttem fel, már gyermekként is jártam anyával az edzésekre és minden mérkőzésén ott voltam. Lett volna lehetőségem focizni is, de ilyen élőélettel nem volt kérdés, hogy melyiket választom.

Dalma Martfűn kezdte pályafutását, de nem kapusként.

– Anya ott volt edző, ezért adta magát, hogy én is ott játsszak. Először szélső voltam, de a lövés és a futás sem ment annyira, ezért nem éreztem jól magamat a mezőnyben. Ekkor vetettem fel, hogy megpróbálnám kapusként, aztán ott is ragadtam – mesélt a kezdetekről.

Ebben a szezonban, mint ahogy a csapat is, fokozatosan lendült bele a játékba, az az Esztergom ellen még tízszer sem találkozott a labdával, az MTK elleni győztes meccsen viszont tizennégy védés került a neve mellé a statisztikába, múlt szombaton viszont ezt is túlszárnyalva egy híján hússzor hárított.