NB III. Északkeleti csoport | 14. forduló

Mátészalka–Sényő 0–1 (0–0)

Mátészalka, Városi Sporttelep, v.: dr. Dédesi (Dr. Bencze, Mózsa).

Mátészalka: Szilágyi – Bodó G., Sárosi, Molnár, Kristófi, Fenyőfalvi, Bodó L., Spisák, Gyurján (Torkos), Rózsa, Tangel (Hudák). Vezetedző: Sánta Tibor.

Sényő: Talián – Vámos G., Klepács, Erdei (Kapacina K.), Virág (Kozák), Varga, Csáki, Schmidt, Ur, Vámos M. (Szopkó), Orosz. Játékos-edző: Kapacina Valer. Gól: Varga.

Sánta Tibor: – Első félidőben meg voltak a helyzeteink, stabilan, jól zártunk, elégedett voltam a játékkal. A második félidőben egy kicsit ránk jött a Sényő, de erre is felkészültünk. Borzasztó csalódott vagyok, nyilván meg vannak az okai, hogy a 93. percben kapunk gólt, de kár ezen már rágódni, a hátralévő meccsekből ki kell hozni a maximumot.

Kapacina Valer: – Igazi megyei rangadó volt, mindkét csapat nagy erőket mozgósított a győzelem megszerzéséért. A végén mi jobban koncentráltunk, erővel is úgy érzem jobban bírtuk a hajrát. Tipikus egygólos meccs volt, a Mátészalka is nagyon felkészült belőlünk, a kilátogató nézők szerintem nagyon jól szórakoztak. Gyurján Bencének mielőbbi gyógyulást kívánunk!

Tiszaújváros–Kisvárda II. 1–0 (0–0)

Tiszaújváros, Városi Sportcentrum, v.: Tóth (Szabó, Vilmányi)

Tiszaújváros: Czinanó – Tóth S., Papp F., Ivánka, Farkas M., Vitelki, (Bökönyi), Tóth Zs., Rajsli (Lőrincz), Varjas, Skripek, Nagy D. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

Kisvárda II.: Kovács – Bliznjuk, Kozacsuk, Rubus, Szirota – Matic, Szikszai (Scsadej) – Simon M., Babják (Babics), Ésik (Pongó-Dankai) – Prjamov (Ötvös). Vezetőedző: Törtei Tamás. Gól: Vitelki.

Törtei Tamás: – Az első félidő lényegesen jobban nézett ki mint a második, a mi részünkről. Uraltuk a játékot, mi birtokoltuk a labdát, kapufát lőttünk, közelebb álltunk a vezetéshez. Sajnos jellemző ránk, hogy úgy jövünk ki a második félidőre, hogy majd belerázódunk, így rögtön az elején egy buta gólt kaptunk. Nem tudtunk sajnos reagálni a bekapott gólra, de méltó ellenfele voltunk egy jó csapatnak.