NB III. Északkeleti csoport | 16. forduló

Kisvárda II.–Cigánd 2–1 (2–0)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Török. Kisvárda II.: Popovics – Ponomarenko, Kozacsuk, Rubus, Soltész D. – Matic, Osztrovka – Simon M. (Ésik M., 85.), Matanovics, Szikszai – Prjamov (Ötvös G., 77.). Vezetőedző: Törtei Tamás. Cigánd: Márton Á. – Kardos, Tóth M., Szűcs D. (Silling, 72.), Sikorszki – Tóth G., Nikics – Honcsar (Veres Z., 84.), Misák, Girdán (Gégény, 84.) – Kelemen G. (Kőrizs, a szünetben). Vezetődző: Csáki Róbert. Gól: Priamov, Matanovics, ill. Honchar.

Törtei Tamás: Előzetesen is rangadóra számítottam, és az is lett belőle. Az első félidő úgy telt el, ahogy mi szerettük volna, kétgólos előnyre tettünk szert. A második játékrészre is ugyanúgy jöttünk ki, viszont nem tudtuk azt a ritmust diktálni, amit az első félidő vége felé. Gólt szerzett a Cigánd, amellyel meccsben tartottuk őket. Dicséret illeti azonban a csapatot, hogy volt tartásunk és sikerült megőriznünk az eredményt. Remélem, hogy a jövő heti Karcag elleni meccsen is legalább ilyen teljesítményt fogunk nyújtani.

Sényő–DEAC 1–2 (0–1)

Sényő, Sényő Carnifex FC Sporttelep, v.: Ujhelyi (Márkus, Elek). Sényő: Talián – Vámos G., Klepács, Erdei, Virág (Kozák), Kapacina K., Varga, Csáki, Szokol, Ur, Szopkó (Schmidt). Játékos-edző: Kapacina Valer. DEAC: Tóth D. – Herczku, Toboy (Bárány), Sándor, Vincze, Al-Sheraji (Tóth Dániel), Soltész, Jankelic, Lakatos, Lénárt (Szabó), Kereszti (Mikó). Vezetőedző: Urbin Péter. Gól: Kapacina K. (11-esből), illetve Vincze, Kereszti.

Kapacina Valer: nem nyilatkozott.

Mátészalka–Nyíregyháza II. 0–1 (0–0)

Mátészalka, Városi Sporttelep, v.: Tóth (Tőkés, Szabó). Mátészalka: Lőrincz - Sárosi, Molnár M., Hudák, Fejes, Rózsa, Fenyőfalvi, Bodó, Starosta (Spisák), Torkos (Tangel), Horváth Z. Vezetőedző: Sánta Tibor.

Nyíregyháza Spartacus II.: Harman - Jokic, Kárpátfalvi, Katkó, Selmeci, Bertók, Harmat, Czimer-Nyitrai (Cseh), Daróczi, Pataki, Oláh. Asszisztensedző: Szatke Zoltán. Gól: Pataki.

Sánta Tibor: Gratulálok a játékosaimnak a mai teljesítményhez, mindent megcsináltak, amit kértem mind támadásban, mind védekezésben. Megvoltak a helyzeteink, megszerezhettük volna a vezetést, így a győzelmet is. Sajnos most ilyen helyzetben vagyunk, rövid időn belül másodszor kaptunk ki egy hajrábeli góllal, nyilván ennek meg vannak az okai. Ennek ellenére tényleg elismerés illeti a játékosokat a mai teljesítményért, gratulálok mindkét csapatnak, sok sikert a Nyíregyháza II.-nek a továbbiakban!

Szatke Zoltán asszisztensedző: Fegyelmezett, stabil védekezésre rendezkedett be a Mátészalka, nehezen is tudtuk feltörni az ellenfelet. Az előző fordulókhoz képest több hibával játszottunk, és volt veszély a Mátészalka kontráiban is, de végig hittünk a győzelemben, a mérkőzés hajrájában pedig sikerült betalálnunk, így megszereztük a számunkra nagyon fontos három pontot.