Idén már 29. alkalommal rendezik meg november 30-án és december 1-jén a Móricz Kupa leány röplabdautánpótlás-tornát. Hat együttes érkezik az ország különböző pontjairól és három a határon túlról.

Tavaly a Móricz zárt az első helyen.

Fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

Minimum a dobogó a cél a Móricz számára

– Romániából és Szlovákiából is érkezik csapat, de a hazai élvonalában helyet foglaló klubok is parkettre lépnek Nyíregyházán, a győzelem reményében. Csapataink, amelyek Móricz-Sportcentrum és Móricz-Sportcentrum-Kék néven szerepelnek, készen állnak. Fontos, hogy nemzetközi szinten is megmérettessük magunkat, házigazdaként szeretnénk minimum a dobogón zárni – mondta el az esemény szerdai sajtótájékoztatóján Moravszki Gyuláné, a Móricz DSE edzője. – Sajnos a hazai U15-ös osztályozó időpontja is erre a hétvégére esik, így több olyan csapat is lemondta a szereplést, amely hosszú évek óta visszatérő vendég nálunk. Folyamatosan egyeztetünk a hazai szövetséggel, hiszen szeretnénk, ha a jövőben egy olyan ablakot kapnánk a versenynaptárban, amely monopóliumot élvez.

A torna a város kiemelt rendezvénye, mivel testvérvárosi kapcsolatokon alapszik. A két nap során a csapatok huszonnégy mérkőzést játszanak. A találkozóknak a Móricz Zsigmond Általános Iskola tornaterme, valamint a kertvárosi tagintézmény ad otthont.

– Elmondhatom, hogy óriási volt az érdeklődés, amely által ismét bebizonyosodott, hogy igény van erre a tornára – folytatta Illés Zoltán, az intézmény igazgatója.

– Immáron huszonkilencedik alkalommal rendezi meg az iskola és a Sportcentrum a nemzetközi tornát. Fontos állomás ez az utánpótlás-korosztály számára, hisz a nemzetközi közegben fel tudják a vármegyei fiatalok mérni, hogy hol is áll a felkészülésük. Gyakorlatilag a Móricz egy bázisiskolaként működik, a röplabdázás egyik fellegvára Nyíregyházán – vélekedett Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője. – A Sportcentrum minden korosztályban első osztályú csapatot működtet, ami azért önmagáért beszél. Elmondható, hogy az utánpótlás tekintetében jobban állunk, mint a környező országok.