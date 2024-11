Ahogyan arról a hét elején beszámoltunk, a Nyírvasvári elleni 2–1-es vereséget követően lemondott Harbula Balázs a Nagyecsed edzői pozíciójából. Az egyesület vezetése azonnal nekilátott a megfelelő utód kiválasztásán, a választás pedig Piskóti Zsoltra, az Újfehértó és a Vásárosnamény korábbi edzőjére esett.

Piskóti Zsolt számára nagy motivációt jelent, hogy a Nagyecsed minél jobb helyezést érjen el

Fotó: Sipeki Péter

Több van a nagyecsedi állományban

– Teljesen váratlanul ért a felkérés, abszolút nem számítottam rá. Nagyecsed egy nagy múltú klub a megyében, nehéz lenne nemet mondani egy ilyen megkeresésre. Több játékost is ismertem már régebbről is, Fodor Andrásról pedig mindig tudtam, hogy él-hal a fociért. Nehéz helyzetben van most a csapat, de ehhez sok külső tényező is párosul. Nem kell sok egy negatív sorozathoz, de hozzájárul egy sérüléshullám, egy-két eltiltás vagy pár rossz kimenetelű mérkőzés. A játékosállomány mindenképpen alkalmas arra, hogy feljebb lépjünk a tabellán, azon leszünk közösen, hogy átlépjünk ezen az időszakon és elinduljunk a jó irányba – mondta Piskóti Zsolt a Szabolcsfocihírek-nek.

Piskóti Zsolt 32 éves kora ellenére már jelentős edzői tapasztalatokkal rendelkezik. Játékos-pályafutását egy sérülés és az azt követő komplikációk miatt 2014-ben kénytelen volt befejezni. 2018-ban vette át az akkor megyei másodosztályban szereplő Újfehértó irányítását, első évében pedig azonnal bajnoki címet ünnepelhetett a csapattal, ezzel együtt pedig természetesen a feljutást is kivívta a gárda. Négy és fél évnyi közös munka után távozott, majd a Vásárosnamény edzői feladatai vállalta el. Nemrégiben visszatért Újfehértóra, ahol az utánpótlást koordinálta, a jövőben pedig a bajnokságban 8. helyen álló Nagyecsedből próbálja meg kihozni a legjobbat, ehhez első lépésként hazai pályán a Baktalórántházát kell legyőzni.