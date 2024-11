Vasárnap már a 15. forduló mérkőzéseit rendezik az NB III. Északkeleti csoportjában. Ahogyan múlt hétvégén, úgy most is lesz keleti rangadó, ezúttal a Nyíregyháza Spartacus II. ússza meg a hosszú utazást, Török László együttese Sényőn vendégszerepel. Mindkét együttes győzni tudott az előző körben, így jó előjelekkel várják a mérkőzést a felek.

Győzelemmel zárná az NB III-as idény első felét a Szpari II

Fotó: Mán László

Közönségszórakoztató meccs várható

A Sényő a 93. percben kaparta ki a gesztenyét a másik vármegyei rivális Mátészalka ellen, míg a kis Szpari a DVTK II. ellen aratott magabiztos győzelmet. Kapacina Valer, a sényőiek játékos-edzője nagyon nehéz 90 percre számít, céljuk azonban nem más, hogy megelőzzék ellenfelüket a tabellán. – A múlt hétvégi Mátészalkán az utolsó percben sikerült kiküzdeni a győzelmet, ez a siker a csapat önbizalmának nagyon jót tett. Most újabb megyei rangadó vár ránk, de egy egészen más kihívás elé nézünk. Tudjuk, hogy a Nyíregyháza első csapatából néhány kiváló játékos visszajátszik, így biztosan egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de mi magunkra koncentrálunk, szeretnénk fegyelmezett játékkal otthon tartani tartani a három pontot – mondta Kapacina. A „kis” Szpari vezetőedzője, Török László meg volt elégedve az elmúlt hetek játékával, bízik benne, a jó forma kitart a félszezon végéig. – Hivatalosan ez az őszi idény utolsó állomása, nagyon fontos mérkőzés vár ránk Sényőn. Szeretnénk elérni azt a célt, amit a bajnokság elején kitűztünk, így győzelemre fogunk játszani. Természetesen az ellenfél is biztosan így gondolkozik, így egy közönségszórakoztató meccsre van kilátás – fogalmazott Török László.

A Kisvárda II. számára is nagyon fontos lenne egy újabb győzelem annak érdekében, hogy megszilárduljon az együttes pozíciója a középmezőnyben. Az ellenfél a rétköziektől két pontra elmaradó Füzesabony lesz. Törtei Tamás vezetőedző a rúgott gólok számával nincs megelégedve, ebben már a hétvégén változást szeretne látni.

– Mindenképpen szeretnénk a három pontot otthon tartani. Bizakodásra ad okot, hogy csapatszinten a védekezésünk továbbra is rendben van, kevés gólt kapunk, de a támadójátékban, a befejezésekben mindenképp javulnunk kell. Vasárnap is kulcsfontosságú lesz, hogy kreatívabbak és pontosabbak legyünk a Füzesabony kapuja előtt – mondta a Kisvárda II. trénere.