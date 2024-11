Az őszi idénynek vége, de az ősznek nem, a tavasz pedig még messze, mégis indul a tavaszi szezon. Az NB III. Északkeleti csoportjában két fordulót is előrehoztak a 2025-ös évből, így a lehető legjobb formát még egy kicsit húzniuk kell érdekelt csapatainknak. A 16. körben is lesz egyébként Szabolcs-Szatmár-beregi rangadó, az utolsó helyen álló Mátészalka az első hatosba beférkőző Nyíregyháza Spartacus II-t fogadja.

A Sényő a DEAC-ot fogadja vasárnap az NB III. 16. fordulójában

Fotó: Sényő FC Selyem-Ber

Kell a pont Mátészalkára, vagy ugrik az NB III.

A szalkaiak finoman szólva nem zárták jól a bajnokság első felét, egymás után a DVTK II., a Sényő és a Salgótarján ellenében is kikaptak, így három pontra kerültek a biztos bennmaradást érő 13. helytől.

– Az utolsó hazai mérkőzésen csapatként kell igazán jól működnünk. Fegyelmezett és koncentrált játékra lesz szükség az eredményesség érdekében – mondta Sánta Tibor, a Mátészalka vezetőedzője.

A Szpari II. múlt héten Sényőről hozta el a három pontot. Mint arról beszámoltunk, nagy áldozatot követelt ez a csapattól, a 62. percben ugyanis a gárda 19 esztendős játékosa, Savanya Ferenc súlyos sérülést szenvedett egy belépőt követően. Török László vezetőedzőnek természetesen ennek hatásaival is bőven kellett foglalkoznia.

– Csalókának is mondható a Mátészalka helyezése. Egy szimpatikus csapat, szimpatikus vezetéssel. Minden mérkőzésüket láttam, a felvételek alapján támadásaikban sok a veszély, de a szerencse sokszor elpártolt tőlük. Mi a szokott módon készültünk a héten, de természetesen Savanya Ferenc súlyos sérülése rányomta a bélyegét a hangulatra, egyértelműen megviselte a játékosokat. Beszélgettünk erről sokat, ugyanolyan hozzáállásra van szükség, mint az eddigiek során. Jól zártuk az őszt és ha már itt a „tavasz”, szeretnénk továbbra is eredményesek lenni.

A Kisvárda II. legutóbbi két hazai bajnokiját megnyerte, Törtei Tamás alakulata most a Cigándot fogadja a Várkertben. A két csapat júliusi mérkőzése 1–1-es döntetlennel zárult, a várdai fiataloknak most azonban érdemes lenne kihasználni a borsodiak formahanyatlását.