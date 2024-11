A 17. játéknap párosításai ezúttal nem hoztak vármegyei rangadót, de mind a négy csapatunkra nehéz feladat vár a szünet előtt. Finoman szólva nincs könnyű helyzetben a Mátészalka, amely az utolsó négy bajnoki mérkőzését elvesztette és az NB III. Északkeleti csoportjának utolsó helyén áll. Különösen fájó volt a csapat számára a hazai mérkőzések elbukása, hiszen a Sényő, majd a Nyíregyháza Spartacus II. is a hajrában szerezte meg a győztes gólt a szalkai pályán.

A fehér mezes Szpari II. a Salgótarján ellen nyújthatja veretlenségi sorozatát az NB III. Északkeleti csoportjában

Fotó: Éva Trifonov

Ám így volt ez a 2. fordulóban a DEAC ellen is, az akkor még Sándor Tamás vezette szalkaiak a 91. percben kapták a gólt, így a debreceniek három ponttal távoztak. Az azóta Sánta Tibor által irányított együttes most újra a második helyezett fehér-fekete egylet ellen lép pályára, melynek otthonában hatalmas meglepetést jelentene a győzelem.

– Csapatszinten továbbra is fegyelmezett és szenvedélyes játékot várok, de a helyzeteinket nagyobb százalékban kell értékesíteni ahhoz, hogy három pontot szerezzünk a hétvégén – mondta Sánta Tibor.

A legutóbbi két hétvégén elszenvedett vereség miatt a 10. helyen álló Sényőnek is nagy szüksége lenne a pontokra. Kapacina Valer, a csapat játékos-edzőjének azonban a hiányzók miatt a kezdő tizenegy összeállítása is fejtörést, így azt is tudja, nagyon kemény 90 perc áll előttük a negyedik helyezett Putnok otthonában.

– Sajnos több sebből vérzünk, két újabb játékosunkat tiltották el, sőt Vámos Márk megsérült, rá sem számíthatunk. Az egyetlen pozitívum, hogy Farkas Márk viszont visszatér eltiltásából. Minimális létszámban készültünk tehát a héten, ennek tudatában a győzelem hatalmas bravúr lenne a jó formában lévő Putnok otthonában, a reális cél részünkről a pontszerzés lehet, megpróbálunk ezért mindent megtenni – mondta Kapacina Valer.

Az NB III. Északkeleti csoportjának éllovasa ellen bizonyítana a Kisvárda II.

Nemes feladat előtt áll a Kisvárda II. is. A rétköziek két győztes meccsel a hátuk mögött most a bajnokság éllovasához és legjobb formában lévő csapatához, a Karcaghoz utaznak. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiekre ráadásul októberben az egész ország felfigyelt, a Magyar Kupában ugyanis az élvonalbeli Kecskemétet búcsúztatták. Ezek után azt mondható, a várdaiak tehet nélkül játszhatnak, ebből pedig bármi kisülhet.

– Úgy alakult, hogy az utolsó mérkőzést a listavezető otthonában játsszuk, viszont úgy, ahogy ők, mi is jó formában vagyunk. Szeretnénk, ha jövő héten mindenki arról beszélne, hogy megszakítottuk a Karcag jó sorozatát, mi pedig három ponttal gazdagodtunk. A cél tehát a győzelem, meglátjuk, hogyan alakul a mérkőzés. Ami biztos, hogy csapatom minden tagjától kiemelten jó teljesítményre lesz szükség – mondta Törtei Tamás, a Kisvárda II. vezetőedzője.