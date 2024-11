Nem csak a sulikban volt őszi szünet nemrégiben, hanem az országos utánpótlásbajnokságok néhány korosztályában sem volt meccsek az elmúlt hét végén. A Várda Labdarúgó Akadémia csapati közül a 17 évesek délvidéki portyája nem volt sikeres, miként a kicsik diósgyőri fellépései. A Bozsik József Labdarúgó Akadémia U 19-es csapata Pécsen alul maradt, a 17 évesek itthon ikszeltek a csabaiakakkal. A 14 évesek nemzetközi barátságos meccset játszottak, amelyet a vendég marosvásárhelyiek nyertek. (Nyilatkozatok: nyíregyhazasapartcus.hu és kisvardafc.hu).



U19. Alapcsoport

Pécsi MFC-Bozsik József Labdarúgó Akadémia 1-0 (1-0)

Bozsik: Sarkadi - Tasi A.(Hegedüs), Czimer (Tran Ba), Kondor, Jakab, Tasi B. (Pók), Pataki (Bakó), Nagy K., Sós - Kalán, Bocskai. Edző: Papp Ákos.

Gól: Miklós (12.)

Papp Ákos: - Fizikálisan nagyon erős csapat ellen játszottunk. Az első félidőben nem igazán találtuk a ritmust. A második félidőben sokat tettünk az egyenlítésért, több nagy helyzetünk is volt. Sajnos csak a kapufát sikerült eltalálnunk. Gratulálok a srácoknak a hozzáálláshoz.

U17. Kiemelt csoport

Szeged–Csanád Grosics Akadémia–Várda Labdarúgó Akadémia 5–0 (3–0)

Várda LA: B. Herc (Jarmolenko) – Horvát, Nagy (Szencsenkov), Király (Levrinec), Buda (Omelcsenko), Bobal, Jazsik, Lupij, Erdős (Fidler), Veprik, Moroz. Edző: Belényesi Miklós.

Gól: Lázár (6.), Sándor (27.), Reményik (28. és 47.), Karácsonyi (56.). Kiállítva: Veprik (88.).

Belényesi Miklós: – A vereségeket nem lehet megmagyarázni, nem is akarjuk, de mondani kell néhány dolgot, ami ilyenkor nem kellemes. Kaptunk egy szép átlövésgólt, két kontragólt meg két üres kapust úgy, hogy mi a földön fekvő kapust fejbe rúgjuk labdával és le kell cserélni. A hazai csapat nem játszott semmit, mondhatjuk, hogy célfutballt, meg amit tud, játékosai rugdosták előre a gyors centerükre a labdát, de ezt levideóztuk és felkészültünk rá. Mégis rúgott öt gólt a hazai csapat, mi meg nyolcvan-húsz százalékban birtokoltuk a labdát, meg szimpatikusan játszottunk és mehetünk haza egy ilyen vereséggel. Természetesen az egyéni hibák miatt volt a sok kapott gól, de nagyobb probléma, hogy szétesett a csapat. Most van két szabad hétvége és a vezetőséggel meg kell találni a legjobb megoldást, ami a csapatnak is jó meg az akadémiának is, mert ez így nem mehet tovább!