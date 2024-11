Tartotta előnyét a Nyíregyháza Spartacus

A szünetben Tímár Krisztián egy helyen változtatott, a sárga lapos Toma helyére jött Keita, de két helyen cserélt Bognár György is. A második félidő ötödik percében Kovácsréti jól eltalált balosa volt az első említésre méltó szituáció, Kovácsik csak kiütni merte a próbálkozást. Rá két percre Nagy Barnabás már igazi ziccerbe került Beke passza után, gurítása azonban 1-2 centivel elment a hosszú kapufa mellett. Eppel is kérte középen, talán lehetett volna passzolni. A várt paksi rohamok nem érkeztek ezekben a percekben, kontrollálta a meccset a Nyíregyháza Spartacus. Az 58. percben aztán Tóth Balázsra már szükség volt, a hórihorgas Tóth Barna közeli fejesét védte. Jöttek aztán a helyzetek a vendégektől, gyors egymás után Horváth lőtt keresztlécet, majd az ismétlést Tóth Balázsnak kellett kiszednie a sarokból. A 69. percben el is dőlhetett volna a meccs. Pinte iramodott meg egy szerzett labda után, de nagy helyzeténél túl sokat várt, lepattant lövése.

A 70. percben állt be a paksi legenda Böde Dániel, mindent egy lapra tette fel a paksi szakmai stáb. A 74. percben pedig helyzetbe is került a rutinos csatár, Keresztes blokkja után került hozzá a labda, de lövése elment a kapu mellett.

A 83. percben aztán már a gól is összejött neki. Egy jobb oldali beadásba kissé feleslegesen csúsztatott bele Alaxai, Bödéről pedig bepattant a labda. Izgalmas véghajrá következett. De csak néhány percig! A Szpari megiramodott a 90. percben, Babic kitette balra Nagy Barnabásnak, Barna visszaemelt Babichoz, aki lerázta védőjét és a rövidbe lőtt.

A négy perces hosszabbításban már nem esett gól, 4–2 lett a vége, a közönség pedig a "Szép volt fiúk!" rigmussal köszönte meg az emlékezetes teljesítményt.