A Nyíregyháza Spartacus a ráadásban szerezte meg a győztes találatot

Fordulás után a paksi támadások már nem voltak olyan veszélyesek, mint az első negyvenöt percben, a nyíregyháziak pedig egyre biztosabban játszottak, és mivel elégedettek voltak az eredménnyel, egy-egy szabálytalansággal tördelték a játékot és húzták az időt. Unalomba azonban nem fulladt a mérkőzés, mert a hajrában felpörögtek az események. A rendes játékidő utolsó percében Zabos vágta fel Égert, aki ezután nagyot taszított a Nyíregyháza játékosán. A játékvezető mindkettőjüknek sárga lapot adott. Ez nem tetszett a Paks játékosnak, aki keresetlen szavakkal hangot is adott ennek, amelyért megkapta a második sárga lapját, így hamarabb mehetett zuhanyozni. Ezen felháborodott a hazai B-közép is, és egy vizes palackot dobtak a pályára. Már a hosszabbítás ötödik percében járt a találkozó, amikor a Szpari is megfogyatkozott. Odrobéna becsúszását utánrúgásnak ítélte meg a játékvezető, ezért piros lapot mutatott fel a csereként beálló játékosnak. És ezzel még nem volt vége, a hosszabbítás utolsó percében jött a slusszpoén. Dosso tartotta a labdát a bal oldalon, majd Bárányoshoz gurított, ő Miskolczihoz passzolta a játékszert, aki pontosan centerezett vissza hozzá, Bárányos pedig hat méterről a kapuba lőtt (1–2). A mérkőzés krónikájához tartozik még, hogy a kapus Lazareanu egy beadást követően ütközött Tökölivel, a hüvelykujja kiugrott a helyéről. A sérült testrészt sikerült visszarakniuk, de a műtétet így sem kerülhette el a román hálóőr.

A Szpari tehát megnyerte a mérkőzést és 11. forduló után tizennyolc pontjával a hatodik helyről várt a folytatást.

– Az első félidőben mi uraltuk a játékot, mégis a vendégek szereztek gólt. Ezután Tököli hiába szerzett gólt, a játékvezető anulálta. Fordulás után kiegyenlített lett a játék. Sajnos Solymosi játékvezető belenyúlt a mérkőzésbe, és döntőbírónak bizonyult –vélekedett a lefújás után Gellei Imre, a Paks vezetőedzője.

A találkozót így értékelte Révész Attila, a Nyíregyháza Spartacus klubmenedzsere.

– Játékban valamivel többet mutatott a Paks, az első félidőben nem találtuk meg Tököli ellenszerét. Fordulás után rendezettebbek lettünk, és szerencsés körülmények között sikerült a győztes találatot is elérnünk, ezzel nemes bosszút vettünk a paksiakon.