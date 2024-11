Péntek este újra minden a fociról szól Nyíregyházán, hiszen a Szpari újra hazai közönség előtt bizonyíthatja, nem csak átutazóban jár az NB I.-ben. Az ellenfél az élvonal kétségkívül legmagyarabb csapata, a Paks lesz. A Tolna megyeiek az idei bajnokságban is meghatározóak, ám az utóbbi hetekben jó formában nincsenek. Mikor, ha nem most kellene ezt kihasználnia a Nyíregyháza Spartacusnak?

Nagy Dominik eltiltás miatt ezúttal nem lehet a Nyíregyháza Spartacus segítségére

Fotó: Kovács Péter

Már csak két óra és útjára indul a labda az eddig 5795-ös átlagnézőszámot hozó Városi Stadionban. Ma este is több ezer fős publikum várható a lelátókon, a gyepszőnyegen pedig egy színvonalas, őszinte focit hozó 90 perc. Erre már csak azért is számítani lehet, mert ahogyan az elmúlt szezonokban ez jellemző volt, úgy az idei bajnokságban is a Paks meccsein esik a legtöbb gól (13 mérkőzésen 44 gól, 26 lőtt, 18 kapott elosztásban), Bognár György vezetőedző ugyanis nyíltan a „rúgj eggyel többet, mint ahányat kapsz” elvet vallja. Egyébiránt a Szpari mérkőzései sem szűkölködnek a találatokban, eddigi minden bajnokiján esett gól, a csapat pedig a fentebb említett rangsorban a harmadik helyen áll.

Ötvös Bence mindig nagy kedvenc lesz a Nyíregyháza Spartacusnál is

A Paks házi góllövőlistáját az elnyűhetetlen Böde Dániel, Windecker József, valamint Újfehértó büszkesége, a Szpari-nevelés, Ötvös Bence vezeti 5-5 góllal. A helyszínen tehát vélhetően ambivalens érzésekkel szurkol majd a korábbi kisvárdai játékos rokonsága, baráti köre ma este. A Nyíregyháza Spartacusnál egyébként Eppel Mártonnak és Tamás Olivérnek van paksi múltja, a másik oldalon a hórihorgas csatár, Tóth Barna mondhatja el magáról, hogy korábban erősítette a Szparit.

Tímár Krisztiánnak egyébként lesznek fontos hiányzói a mai meccsen. A tréner Géresi Krisztián, Jarosláv Navrátil, a már említett Tamás Olivér, valamint Temesvári Attila játékára még nem számíthat, de nem lesz pályán a csapatkapitány Nagy Dominik sem, aki az előző fordulóban ötödik sárga lapját gyűjtötte be.

A 20 órakor kezdődő mérkőzést Erdős József vezeti.