A válogatott szünetet követően hétvégén a 14. fordulóval folytatódik az OTP Bank Liga élvonalbeli bajnokság, a Nyíregyháza Spartacus szombaton a forduló nyitómérkőzésén a Puskás Akadémiát látja vendégül. A két együttes felcsúti összecsapását augusztusban a házigazdák nyerték 3–1-re, a Szpari gólját Beke Péter fejelte. Ez volt a két együttes ötödik egymás elleni találkozója, amelyből hármat az élvonalban, kettőt pedig a másodosztályban játszottak. Négyszer a Puskás Akadémia sikerével ért véget a kilencven perc, a Szpari pedig egyszer, 2015. május 2-án a Pancho Arénában hagyta el győztesen a játékteret.

A lefújás után jogos volt a Nyíregyháza Spartacus öröme Fotó: KM-archív/Mán László

A Puskás Akadémiával szemben volt törleszteni valója a Szparinak, hiszen a bajnokság őszi mérkőzésén Tischler Patrik góljával mindhárom pontot elvite Nyíregyházáról Benczés Miklós együttese. A találkozót a felcsúti együttes harminkét ponttal a 9. helyről, míg a Szpari harminc ponttal a 11. helyről várta.

A Szpari az előző körben az MTK-val játszott, azon a találkozón megkapta ötödik sárga lapját az alapembernek számító Zoran Kostic és Zurabi Arzini is, így rájuk nem számíthatott a szakmai stáb, rendelkezésre állt viszont a betegségéből felépülő Igor Zofcak.

Korán hátrányba került a Szpari

– Több sebből is vérzünk és két fontos láncszem is hiányozni fog, de most ezzel kell élni – vezette fel a találkozót a Kelet-Magyarország 2015. május 2-i számában Mátyus János vezetőedző. – A felcsútin kívül van még négy meccsünk, szeretnénk minél több pontot szerezni.

A Vad II. István dirigálta mérkőzésen hamar hátrányba került a Szpari. A 8. percben Kleinheisler tértölelő indításával Tischler lódult meg a jobb oldalon, majd éles szögből, 12 méterről a kapu jobb oldalába lőtte a labdát (1–0). A 21. percben a Szpari előtt adódott lehetőség. Zsótér oldalról passzolta be a labdát a saját tizenhatosának előterébe. Halenár lefülelte, és 16 méterről ellőtte, de Tar blokkolt, a kipattanóból pedig Seydi 15 méterről csak kevéssel tévesztette el a kaput. A szünetre egy gólos hazai vezetéssel vonultak a felek.