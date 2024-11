Az év hátralévő részében három hazai mérkőzés vár a Szparira, de nem akármilyen három. Dobogós csapatokat lát vendégül a Nyíregyháza Spartacus a városi stadionban, érkezik sorrendben a Puskás Akadémia, a Paks, végül december 15-én a Ferencváros.

A Nyíregyháza Spartacus (feketében) szombaton a Puskás Akadémiát fogadja

Fotó: Kovács Péter / NS

A Nyíregyháza Spartacus játékosa bizakodó

Mint arról már írtunk, a Szpari eddig egyszer nyert a felcsúti csapat ellen, legutóbb pedig az OTP Bank Liga 3. fordulójában vereséget szenvedett a Pancho Arénában. Szombaton a két együttes hatodik egymás elleni összecsapásán vághatnak vissza Kovácsréti Márkék az augusztusi fiaskóért.

– Bárkit le lehet győzni, főleg hazai pályán, ennek szellemében várjuk ezeket a találkozókat – fogalmazott a Nemzeti Sport hasábjain a Kovácsréti Márk, aki öt találatával a Szpari legeredményesebb játékosa. – A jó hangulat garantálható, ilyen atmoszférában játszani felemelő, ezt szerencsére tapasztaltuk az elmúlt időszakban. A hazai környezet a mi malmunkra hajtja a vizet, ebből előnyt kell kovácsolnunk. A válogatott szünetben sem állt le a munka, de mindenki szusszanhatott kicsit, így feltöltődve, önbizalommal telve várjuk a találkozót. Remélem nem szakad meg a jobb sorozatunk, hiszen az utóbbi három bajnokin öt pontot szereztünk, nem kaptunk ki, jó formát futottunk. A felcsúti csapat erős, ezt ebben a szezonban is bizonyítja, de a legutóbbi bajnokija is rávilágított arra, hogy nem vehetetlen. Bár augusztusban kikaptunk Felcsúton három egyre, azóta jobban belerázódtunk az NB I.-be, és akkor sem aratott sima győzelmet az ellenfelünk, pontot is elcsíphettünk volna – zárta a 24 éves támadó.

Jól jött a válogatott szünet

A Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője is aktuális ellenfelük erényeit emelte, de arra is kitért, miként érhetnek el kedvező eredményt szombaton.

– Minőségi játékosaik vannak, gyors focit játszanak, és mindenkire veszélyesek. Igyekeztünk felkészülni belőlük, és fontos lesz, hogy szervezettek maradjunk. Döntő lehet, hogy a helyzeteinket hogyan tudjuk értékesíteni, ez legutóbb az MTK ellen jól működött az első félidőben.

A jó csapatok ellen nem fér bele, hogy sok lehetőséget kihagyjunk, és fontos lenne, hogy mi szerezzünk vezetést.

.A válogatott szünet nem jött rosszul, tudtunk azoknak is lehetőséget adni az edzőmérkőzésen, akik bajnokikon kevesebbet játszhattak, és a sérültek is egyre közelebb vannak a visszatéréshez – fogalmazott Tímár Krisztián.