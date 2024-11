Már hagyomány, hogy a nyíregyházi úszók meghívást kapnak Stuttgartba az ősszel rendezett Internationales Feuerbacher Herbstschwimmen úszóversenyre, amelyet idén már a 46. alkalommal rendeztek meg. A magyar színeket egy 8 fős nyíregyházi különítmény képviselte (Hajtman Virág, Szabó Regina, Cserés Adél, Major Nóra, Gincsai Regina, Vásárhelyi Dóra, Kerepesi László és Ádám András Bence).

Tíz arany-, két ezüst-, és három bronzérmet nyertek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói Stuttgartban

A rangos eseményen a német klubok mellett, csehek és osztrákok is medencébe ugrottak. A viadalon a Nyíregyházi Sportcentrum úszói alaposan kitettek magukért.

A csapat legjobbja Szabó Regina volt, aki mind a hat versenyét megnyerte. Az aranyérmeket Hajtman Virág is gyűjtötte, aki szintén 3 arannyal vette ki részét az éremgyűjtésben. Kerepesi László 200m háton nem akadt vetélytársa, emellett két bronzérmet is gyűjtött. Major Nóra 200m pillangón egyéni legjobbját megközelítve másodikként csapott célba. Vásárhelyi Dóra a 200m mellúszásban az eggyel idősebbek között szintén a dobogó második fokára állhatott. Cserés Adél 200m pillangón bronzéremmel járult hozzá az éremkollekcióhoz. Érmet ugyan nem nyert Gincsai Regina és Ádám András Bence, viszont az összes versenyszámukban egyéni csúcsot úsztak. Bence ezek mellett OB szintidőt is úszott a nyári Cápa Országos Bajnokságra.