Mint arról lapunk az elmúlt napokban beszámolt, a hétvégi Sényő–Nyíregyháza Spartacus II. NB III-as bajnoki mérkőzés 62. percében súlyos sérülést szenvedett a vendégek 19 éves játékosa, Savanya Ferenc.

A fiatal labdarúgó síp- és szárkapocs csontja is eltört Orosz Máté brutális belépője után. Savanya Ferencet vasárnap este műtötték meg Nyíregyházán. Kedd este a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi határozatai is napvilágot láttak. A tájékoztatás szerint Orosz Mátét, a Sényő 34 éves játékosát öt mérkőzésre tiltották el, a két csapat edzőjét, Kapacina Valert (Sényő) és Török Lászlót (Szpari II.) 2-2 találkozóról meszelték el.

Savanya Ferenc továbbra is a kórházban várja, hogy hazamehessen. Időközben a Nyíregyháza Spartacus első csapat keretének tagjai közül Baki Ákos, Gengeliczki Gergő és Nagy Dominik látogatta meg lábadozó labdarúgót, akik egy névre szóló mezt is átadtak fiatal klubtársuknak.