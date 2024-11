Nyíregyháza Spartacus II.–DVTK II. 4–2 (3–1)

Nyíregyháza, Örökösföld Sporttelep, v.: Dévényi (Hovanecz, Jávorka).

Nyíregyháza Spartacus II.: Bese – Selmeci, Kovalecz, Daróczi, Katkó, Pataki, Bertók, Czimer-Nyitrai (Kalán), Savanya (Törő), Milencovici, Farkas. Vezetőedző: Török László.

DVTK II.: Dojcsák – Lakatos (Ferencsik), Kristóf, Vincze, Sáreczki (Sipos), Benkő, Karnitski (Paizs), Osikov (Kiss L.), Szakos, Lajcsik (Varga), Kiss B. Vezetőedző: Vincze Richárd. Gól: Czimer–Nyitrai 3, Pataki, illetve Kristóf, Kiss L.

Török László: – Nem kezdődött kedvezően a mérkőzés, az ellenfél már az 5. percben vezetést szerzett. Fizikálisan nagyon erős csapat a DVTK II. A bajnokság folyamán néhányszor már előfordult, hogy hátrányba kerültünk, de jól jöttünk ki belőle, így volt ez most is. Nagyon jó területeken szereztünk labdákat, amiből remek kontráink adódtak, ezen kívül pedig az extra egyéni teljesítmények is jöttek. Megérdemelt a győzelmünk, büszkék vagyunk rá, hogy három kiemelt akadémia csapatát is legyőztük ősszel. Dolgozunk tovább keményen, ahogyan eddig.

Később játsszák: Tiszaújváros–Kisvárda II., Mátészalka–Sényő