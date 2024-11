Folytatta jó szereplését a Nyíregyháza Spartacus tartalékcsapata az NB III-ban, Török László együttese vármegyei rangadót nyert Sényőn. A siker azonban nagy áldozattal járt, a mérkőzés 62. percében egy brutális belépőt követően Savanya Ferenc súlyos sérülést szenvedett. A vétkes Orosz Mátét azonnal kiállította a játékvezető, de a pályára rohanó két szakvezető is erre a sorsra jutott. Portálunk információi szerint a játékos bokáját csak a lábszárvédő tartotta össze. A helyszínre érkező mentők altatásban stabilizálták a sérült lábat és utána azonnal kórházba szállították a játékost.

A másik vármegyénket érintő találkozón a Mátészalka simán kikapott Salgótarjánban

Sényő FC Selyem-Ber–Nyíregyháza II. 1–2 (0–1)

Sényő, v.: Németh. Sényő: Talián – Vámos G., Klepács, Erdei (Kapacina K., a szünetben), Csáki (Szopkó, 55.), Farkas, Márton (Kozák, 55.), Schmidt, Ur, Vámos M., Orosz. Edző: Kapacina Valer. Nyíregyháza II.: Harman – Selmeci, Daróczi, Katkó, Pataki (Bocskai ,95.), Bertók, Czimer-Nyitrai (Cseh, 91.), Oláh, Savanya (Kárpátfalvi, 68.), Radosevic, Gengeliczki. Edző: Török László. Gól: Kapacina K. (77.), illetve Czimer-Nyitrai 2 (43., 69.). Kiállítva: Orosz (62.), Kapacina V. (62.)., illetve Török László (62.).

Kapacina Valer: – Az első félidőben sajnos nem tudtuk élni az adódó lehetőségekkel. Ezen a mérkőzésen is ajándékoztunk egy gólt az ellenfelünknek. De foci most másodlagos. Nagyon sajnáljuk a súlyos sérülést szenvedő Savanya Ferencet. Mielőbbi felépülését kívánunk Neki! Játékosunk, nem szándékosan okozott sérülést. Én, pedig soha nem kérnék ilyet a játékosomtól, még ha az ellenfél edzője így is gondolja. Köszönöm szépen Neki “édesanyám jól van”.

Török László: – Gratulálok a srácoknak a győzelemhez, de nagy áldozatot hoztunk érte. Súlyos sérülést szenvedett Savanya Ferenc, amely az utolsó húsz percben megfogta a csapatot. Győzelmünket sérült játékosunknak ajánljuk, mielőbbi gyógyulást kívánunk neki.

Salgótarján–Mátészalka 3–0 (2–0)

Salgótarján, v.: Nyekita. Salgótarján: Szalay – Köböl, Filkor B. (Csutrora, 75.), Horváth M. (Molnár, 90.), Petrecsko, Nay, Filkor M. (Újhelyi, 70.), Mátyás (Kecskés, 70.), Kálmán, Boros (Harrach, 90.), Csuka. Edző: Sebestyén Szilárd. Mátészalka: Szilágyi – Bodó G., Sárosi (Tóth, 82.), Molnár (Tangel, 75.), Horváth Z., Kristófi, Sztaroszta (Torkos, 58.), Fenyőfalvi Cs., Bodó L. (Hudák, 58.), Fejes, Rózsa (Kovács, a szünetben). Edző: Sánta Tibor. Gól: Horváth M. 2 (12., 54. az elsőt 11-esből), Boros (42.).

Sánta Tibor: – Végtelenül csalódott vagyok. Megvoltak a területek, de nagyon kevésszer juttattuk be a labdát. Nevetséges gólokat kaptunk, amelyekkel le is rendeztük magunkat. A Második félidőben futottunk az eredmény után, de veszélytelenek voltunk a kapura. Ellenfelünk pedig lekontrázott bennünket.