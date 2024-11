Mint arról tegnap este beszámoltunk, a Kisvárda Master Good hétfő este hazai pályán mindössze döntetlent tudott játszani a sereghajtó Budapest Honvéd ellen az NB II. 14 fordulójának mérkőzésén. A vendégek egy jogtalan góllal szereztek vezetést, a hazaiak a hosszabbításban egyenlítettek, ám a meccslabda a fővárosiak előtt adódott az utolsó másodpercekben. A pontosztozkodással egyik csapat sem lehet elégedett. Révész Attila, a várdaiak vezetőedzője csapatának játékával sem volt kibékülve, a tapasztalt tréner a rá jellemző őszinteséggel beszélt a mérkőzést követően néhány játékosának teljesítményéről.

Révész Attila megpróbálta átszervezni csapatát a bekapott gólt követően

Fotó: kisvardafc.hu.

– Lassan játszottunk, nem tudtuk feltörni a Honvéd masszív védekezését. Arra építettek, hogy felívelésekből zavart keltsenek és a a középpályán szerzett labdákból kontrákat vezessenek.

Kényszerből néhány helyen változtatnom kellett, több puha játékost kellett kezdőbe beállítanom, így a ránk jellemző ritmus, agresszivitás hiányzott. Azt láttam a csapaton, amit az első fordulókban is. A játékra törekedtek, de a küzdelemre nem.

A különbség csak annyi, hogy most nem tudtak minket annyiszor lekontrázni. Igaz, a végén a Honvéd meg is nyerhette volna, de akkor nagyon kinyíltunk, a győztes gólért mentünk, ez ilyenkor érthető.

Révész Attila: Gyurkó megérdemelte a gólt

A vezetőedző nagyon hiányolta, hogy igazi helyzeteket nem sikerült kialakítani a Honvéd vezető gólja után. Éppen ezért próbált a stáb taktikailag úgy belenyúlni a csapatba, hogy a végén magassági fölényben legyenek a piros mezesek.

– Meddő volt a fölényünk és a középpályánk felhígultsága, illetve a védelmünk előretolása lehetőséget biztosított a Honvédnek a kontrákra, igaz, helyzetekig nem jutottak. A magas játékosunk behozatala tudott segíteni. Gyurkó már majdnem két hónapja nem lépett pályára, kemény rehabilitáción van túl, megérdemelte a gólt, ezzel tulajdonképpen egy igazságos eredményt sikerült elérnünk.

A vezetőedző hiányolta a távoli lövéseket is, emellett szavaiból az is egyértelművé vált, a lejáró szerződésű Camaj jövő héten játszhatja utolsó mérkőzését a Kisvárda mezében.

– Nagyobb hangsúlyt kellett volna ebbe fektetni. Hátrébb hoztuk Molnár Gábort, hogy ő próbálja ezt megoldani, de Camajnak is ez volt a feladata a szélről befelé cselezve. Volt is lehetősége, fölé lőtte. Ugye tudjuk, hogy néhány játékos fejben már nem itt van, többek között ő is. Nem tudott segíteni a mostani beállásával.

Egy mérkőzés van még hátra, nem gondolom, hogy az ő teljesítményét az elmúlt időszak alapján kellene megítélni, voltak nagyon szép pillanatok is.

Egy azonban biztos, a padunk nem elég erős és látjuk, milyen nehéz szezon vár még ránk – mondta kendőzetlen őszinteséggel Révész Attila.

A Kisvárda az őszi idény utolsó fordulójában az éllovas Kazincbarcika ellen lép pályára. Így tehát győzelem esetén, valamint a Kozármisleny és a Vasas esetleges botlásával még mindig maradt esély arra, hogy az együttes az első helyen teleljen.