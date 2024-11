– Nem volt könnyű dolgunk a szervezést illetően – mondta el lapunk kérdésére reagálva a főszervező NYKSE elnöke, Solymosi János. – Köszönettel tartozunk a helyi önkormányzatnak, akiktől minden segítséget megkaptunk. Külön öröm számunkra, hogy ennyi indulónk volt, Debrecenből és Miskolcról is jöttek versenyzők, de még Romániából is érkeztek. A Robinson dombon csúnyán szólva csak elrontani lehet a pályavonalat, hiszen a domb fantasztikus adottságokkal rendelkezik, így ezúttal is remek futamok kerekedtek.

Nem titok, hogy az NYKSE a szokásához híven ezúttal is hosszú távon gondolkozik. A 2025-2026-os idényben már egy négy állomásos cyclo-cross sorozatot igyekszik tető alá hozni, amelynek a csúcspontja egy Magyar Kupa-futam lenne, valószínűsíthetően éppen Örökösföldön.