Budapesten lép pályára az NB I/B Piros-csoportjában a Nyíregyháza Blue Sharks, amely eleddig négy győzelemmel és két vereséggel a bajnokság előkelő negyedik helyéről várja a folytatást. A hétvégi meccsre való ráhangolódást megelőzően szerdán a gyerekeké volt a főszerep, hiszen a klub egy amolyan toborzó keretében a Móra Ferenc Általános Iskolába látogatott. Az esemény célja nemes egyszerűséggel csupán annyi volt, hogy minél több fiatal megszeresse a kosárlabdázást.

Továbbra is Tyreke Locure a Blue Sharks legponterősebb játékosa.

Fotó: Hübner Nyíregyháza BS

Megszerettették a Blue Sharks játékosai a kosárlabdát

A közel háromszáz, alsó tagozatos diák játékos sorversenyén vettek részt a felnőtt játékosok, nevezetesen Hibján Máté, Orosi Bálint, Végső Bálint és Glatz Soma, valamint a Nyíregyházi Sportcentrum és a Nyíregyházi Kosársuli edzői. A kicsik labdával és labda nélkül is megmutatták rátermettségüket, a legügyesebbek ajándékot is kaptak. A feladatok után zsákoló bemutatót tartottak a nagyok, majd a gyerekek nagy örömére az autogramosztás sem maradt el.

A hétvégi ellenfél pontosan ellenkező utat jár be, mint a Kék Cápák, két siker mellett négy vereség köszön vissza a statisztikai lapjáról – viszont mindkét győzelmüket hazai pályán aratták, így nem vár könnyű meccs Merim Mehmedovic csapatára. A vendég gárda oldalára billentheti el a mérleg nyelvét az a tény, miszerint a Blue Sharks amerikai légiósa, Tíreke Locure egyre jobb formát mutat, 20 pont feletti átlagával immáron a bajnokság öt legjobbja között van. Az egyéni ranglista élmezőnyében egyébként találni egy TF játékost is, nevezetesen Tichov Dominikot, aki mérkőzésenként 19,5 pontot tesz be a közösbe, így fontos lesz az ő féken tartása. Mellette Tömösváry Máté a palánkok alatt szorgoskodik, Sebők András a kiszolgálásokban jeleskedik, Lőrincze Dominik pedig a kevesebb játékperce ellenére is kimagaslik a védőoldalon, így tehát nem lehet biztosra menni a Tehetséges Fiatalok ellen.

A keret mélységében bíznak

A házigazda abban bízik, hogy a bajnokság egyik legmélyebb rotációja az övé, hiszen egyetlen TF-játékos percátlaga sem éri el a harmincat, miközben a szabolcsi egyletnél Locure 35, Nagy Simon 35,5, Bonifert Bendegúz 36,7, Bolyos Mateja pedig 34,8 játékpercet tölt átlagosan a parketten.