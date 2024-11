A TF-Budapest vendégeként lépett pályára a Hübner Nyíregyháza BS az NB I/B Piros-csoportjának hetedik fordulójában. A Blue Sharks pedig nem aprózta el, Nagy Simon révén már rögtön az első támadásból kosarat szerzett, a következőből Bonifert Bendegúz talált be kintről, majd Boljos Mateja kiváló passzából Komma László ziccerezett, amivel gyorsan ellépett Merim Mehmedovic csapata. A hazaiak zárkózási kísérletét Nagy verte vissza két hármassal, picivel később pedig Végső Bálint is dobott egy triplát. Utóbbi a háromfaultos Tyreke Locure-t váltotta a hatodik percben, ám az amerikai játékos kiválása sem akasztotta meg a Nyíregyháza lendületét.

A Blue Sharks kiválóságai: Nagy Simon, Tyreke Locure és az ifjú Verebélyi Áron.

Fotó: hunbasket

Nem volt esélye a Blue Sharks ellen a házigazdának

A második negyed elején Tarján Izsák dolgozott meg egy nehéz kettesért, aztán Boljos köszönt be távolról, ezzel tizenöt pontra növelve az előnyt. Az ellenfélnél elsősorban Tichov Dominik villogott, de a játékrész második felére őt is kivették a játékból, Tarján például óriási sapkát osztott ki neki. A visszaálló Locure is elkapta a fonalat, az ő pontjaira is építve dominált a szabolcsi egylet. A nagyszünetre egyértelművé vált, hogy fizikailag és játéktudásban is tökéletesen felkészült a mérkőzésre a Sharks, hiszen 25–51 köszönt vissza az eredményjelzőről.

Innentől az volt a legfontosabb feladat, hogy ne engedjen ki a társaság a szünet után sem. A fordulást követő első támadásból Bonifert faulttal együtt jegyzett kosarat, a következőből Locure is megcsinálta ezt a bravúrt, előbbi aztán futtából dobott egy triplát is. Továbbra is kapart védekezésben a csapat, Tarján minden támadópattóért megküzdött, az előny pedig egészen 36 pontig nőtt!

A 24. perc elején Mehmedovic mester már azt a luxust is megengedhette, hogy kicsit mélyebben rotálja a keretet, így beállt a saját nevelésű fiatal, Verebélyi Áron, aki három perccel később meg is szerezte élete első kosarát a felnőttek között, nem is akárhogyan: egy szép dobócsel után küldte a helyére a labdát középtávolról.

Az utolsó tizenöt percben már csak a végeredmény volt a kérdés, végül nagy különbséggel szerezte meg az egymást követő negyedik bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza BS.