Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza is érdekelt volt a futsal NB I legutóbbi játéknapján. Az elmúlt hetekhez hasonlóan az NB I 15. fordulójában is rangadó várt a szabolcsi csapatra. Az előjelek Lovas Norbert gárdájának kedveztek, hiszen legutóbb televíziós mérkőzésen aratott hatalmas győzelmet az egylet a Kecskemét ellen, míg a hétfő esti rivális, az Újpest éppen Nyírbátorban szenvedett vereséget.

Ezúttal is remekelt a Stúdió brazil kontingense.

Fotó: A'Stúdió Futsal Nyíregyháza

Megküzdött a sikerért a Stúdió

Aki későn kapcsolódott be az élő közvetítésbe, az lemaradhatott az első gólról, ugyanis harminckét másodperccel a kezdés után Gregory passzából Dávid Richárd talált be közelről. A folytatásban is támadásban maradt a Stúdió, ezekben a percekben Maneca volt különösen veszélyes. Az Újpest kontrái miatt azonban volt izgulni való, felépített akciót viszont sokáig nem láthatott a nagyérdemű a hazaiaktól. Emiatt fogalmazhatunk úgy, hogy a semmiből jött az egyenlítés: a kilencedik percben Thiago bombagólt lőtt egy sarokrúgás után.

Ez ébresztette fel a fővárosiakat, akik innentől egyre többet kísérleteztek átlövésekkel, ám ezeket a próbálkozásokat Petró Martin hárította. A félidő utolsó öt percében újra a Nyíregyháza járt valamivel közelebb a gólhoz, de a szünetig már nem változott az eredmény. Ha nem is született olyan gyors gól, mint az első félidőben, a fordulás után sem kellett sokat várni a szabolcsi vezetésre, a 23. perc elején Szabó Lajos lecsapott egy szabad labdára és a saját térfeléről átemelte a kapuját elhagyó Gémesi Gergőt. A gól után továbbra is a Súdió dominált, a sokadik labdaszerzés után Rafinha került ziccerbe, később okos szabadrúgás-variáció után pedig Dávid lőtt kapufát távolról.

Érezhető volt, hogy a sok kihagyott lehetőség megbosszulhatja magát, mivel az Újpest a játékrész derekán átvette az irányítást, Petró ugyan többször is védett, a 33. percben azonban ő is tehetetlen volt. A Nyíregyházának újra meg kellett nyerni a meccset. Higgadt támadásokat vezetve, türelmesen alakítgatta az akcióit a csapat, ám ezúttal is egy klasszis megmozdulás eredményezett találatot: Gregory távolról, laposan lőtte ki a bal alsót.