Mint arról beszámoltunk, az OTP Bank Liga 13. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus szombaton legyőzte az MTK-t. A találkozón Kovácsréti Márk főszereplő volt mindkét Szpari gólnál az MTK ellen. Az elsőnél egy remek passzt adott, melyből később a gól született, a másodiknál pedig higgadtan értékesítette a büntetőt. A Nemzeti Sportnál 7-es osztályzatot kapott, és bekerült a forduló válogatottjába.

Fotó: Bozsó Katalin

A játékos számára fontos, hogy érzi a bizalmat, és igyekszik élni a lehetőséggel.

– Korábban nem töltöttem be olyan szerepet a csapataimban, mint most Nyíregyházán. A szakmai stáb bízik bennem, számítanak rám, és bár ez egyúttal nagyobb felelősség is, igyekszem jó játékkal meghálálni mindezt - mondta Kovácsréti Márk.

A csakfoci.hu két Szpari játékost is beválasztott

A csakfoci.hu is értékelte a 13. fordulóban pályára lépő játékosokat, és két labdarúgónk is bekerült a legjobbak közé. Keresztes Krisztián és Nagy Dominik is ott van a forduló csapatában.

A forduló válogatottja: Kovácsik (Paks) - Osváth (Paks), Bitri (ETO), Keresztes (Nyíregyháza), Zeke (Kecskemét) - Ouro (ETO), Kiss B. (ZTE) - Croizet (ZTE) - Nagy D. (Nyíregyháza), Dénes (ZTE), Acolatse (DVTK)