A MOL Magyar Kupában az Ajka tizenegyespárbajban történő legyőzésével a legjobb 16 csapat közé jutott hét közben a Nyíregyháza Spartacus, amely ezután a hosszú utazások elkerülése érdekében nem is tért haza, Gyirmóton készült az NB I. 12. fordulójára, amikor a Győr várt Tímár Krisztián együttesére, a Szparira.

A 64. percben érkezett a Szpari egyenlítő gólja a Győr ellen

Fotó: Dömötör Csaba

Mint arról a beharangozóban is beszámoltunk, a Nyíregyháza az első fordulóban hazai pályán (Mezőkövesden) már legyőzte a győrieket, a szintén újonc Rábapartiak augusztus 16. óta viszont nem kaptak ki bajnoki mérkőzésen, így igen jó formában várták a szombat esti meccset. A két együttes 28. élvonalbeli mérkőzése. Az első félidő nagyon harcos mezőnyjátékot, ellenben kevés helyzetet hozott. Toma egy ígéretes helyzetet megakadályozva sárga lapot kapott vendég részről, ezen kívül a hazai csapat a 14. percben Szahli lövése nyomán veszélyeztetett, de mellé ment. A 24. percben újra a Győr veszélyeztetett, de Ouro 25 méteres lövése is elkerülte a kaput. A 33. percben változtatott Tímár Krisztián: Toma helyére Kvekveskiri állt be. A 38. percben a Győr szerezte meg a vezetést. Egy bal bal oldalról beadott labdát kifejelt a Szpari-védelem, majd jött az újabb beadás, amire Bitri kitűnő ütemben érkezett, befejelte öt méterről. A félidő végén Nagy Dominik próbálkozott meg az egyenlítéssel, lövése centikkel kerülte el a bal alsó sarkot. Négy perces hosszabbítás következett, de nyíregyházi egyenlítés nem. A második félidőben főként támadójátékban kellett több legalább az egy pont eléréséhez.

A meddő nyomásra jött a Szpari gólja

A fordulás után nagy erőket mozgósított a Spartacus az egyenlítéshez, az 55. percben Myke Ramos a bal oldali kapufát találta el. Az 59. percben kettőt cserélt Tímár Krisztián, rá öt percre azonban nem ez kellett az egyenlítéshez. Kvekveskiri oldalról lőtt szabadrúgásába nem ért bele senki, ami így utat talált a kapuba. A 71. percben izgulhatott picit a vendég tábor, de Alaxai és Bumba ütközése után nem ítélt büntetőt a VAR. Eközben egyébként olykor szemre is szépen játszott a Szpari, de a Győr nem engedett teret ellenfelének. A 89. percben a csereként beálló Kirvokapic előtt adódott helyzet, de lövésébe beleálltak. A hosszabbításban már nagy helyzet nem alakult ki, a mezőnyben gyűrték tovább a felek, maradt az 1–1. A Győr tovább húzta veretlenségi sorozatát, a Szpari pedig ennek tükrében lehet, hogy értékes pontot szerzett, noha azt sem kizárt, ez a plusz két bravúrpont még akár a végelszámolásnál is hiányozhat. Ne így legyen!

Győr–Nyíregyháza Spartacus 1–1 (1–0)

Győr, ETO Stadion, v.: Kovács (Szert, Szalai). Győr: Gyurákovics – Boldor, Marku, Bitri, Heitor, Stefulj, – Tóth R., Ouro, Szahli (Bumba, 66.), Gavric, – Benbouali (Krivokapic, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs.

Nyíregyháza Spartacus: Tóth B., – Alaxai, Keresztes, Baki (Pintér 59.), – Toma (33. Kvekveskiri), Temesvári, Keita, Toma, Nagy B. (Jokic, 86.) – Kovácsréti M., Nagy D. (Beke, 86.), Myke Ramos (Babic, 59.). Vezetőedző: Tímár Krisztián. Gól: Bitri (5.), illetve Kveskevskiri (64.)