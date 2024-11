A tavalyi idényben a vármegyei I. osztályban nem alkotott maradandót a Nyíregyháza Spartacus II., a csapat csupán a 9. helyen végzett. Ezek után kellett osztályt lépnie a főként 17-18-19 éves játékosokból álló gárdának, köszönhetően az első csapat élvonalbeli feljutásának. A Szpari II. vezetőedzői feladatait nyáron a már sokat tapasztalt Török László vette át. A tréner tudta, nagy fába vágta a fejszéjét, de abban is biztos volt, nemes a feladat. Péntek esti podcastünkban az edző csapata fejlődésének titkait, a hosszútávú koncepciót is részletezte, de őszintén beszélt azokról a pillanatokról is, amikor 1-1 játékosát mentő vitte el a futballpályáról az ősz folyamán.

Az első drámai eset, ami még erősebb csapategységet kovácsol: Pataki Bencét, a Szpari II. támadóját a DVSC elleni mérkőzésen kellett kórházba szállítani

Fotó: Mán László

Nyolc meccse veretlen a Szpari II.

Ahogyan arra némiképp számítani lehetett, az NB III. elsőre nehéz feladat elé állította a Nyíregyháza Spartacus II. fiatal játékosait. A bajnokság kezdetén ráadásul még a keret is alakulóban volt, a hiányposztokra szükség volt játékosokat igazolni. A rutintalanság kiütközött az egyéni hibákban, így a csapat az első nyolc fordulóban csupán egy győzelmet tudott felmutatni. Török László és stábja tudta, hogy egy ponton jönni fognak az eredmények, hiszen játékosai már a Putnok elleni vereség alkalmával is megmutatták, tudnak küzdeni magukért és egymásért. Ez pedig aztán a DVSC II. elleni meccsen már győzelmet eredményezett, azóta a Szpari II. egy mérkőzést sem veszített el. Egy fontos játékosát viszont egy időre sajnos igen. Savanya Ferenc, a Sényő elleni bajnokin síp- és szárkapocscsonttörést szenvedett egy belépőt követően, a csapat tagjai pedig azóta a szörnyű sérülésből már lábadozó társukért is küzdenek.