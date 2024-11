Mint ismert, a Nyíregyháza Spartacus FC 2–0-ra legyőzte az MTK Budapest gárdáját az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenharmadik fordulójában. A Szpari így négy meccs után tudott újra nyerni, míg a fővárosi egylet öt találkozót követően botlott.

Veszélyesek voltak a Szpari támadásai.

Fotó: Bozsó Katalin.

Komoly skalpot gyűjtött a Szpari

– Kétségtelen, hogy nagyon értékes skalpot gyűjtöttünk – mondta a találkozót követő sajtótájékoztatón a Nyíregyháza vezetőedzője, Tímár Krisztián. – Tudtuk, hogy az MTK egy nagyon jó csapat, s ezt most testközelből is megtapasztalhattuk. Az elején nagy nyomásnak voltunk kitéve, de szerencsére állta a sarat a védelem, a gól pedig nyugtatólag hatott. A szünetig aztán még sikerült is növelnünk az előnyünk. A második játékrészben hősiesen védekeztünk, miközben megvoltak a saját lehetőségeink is, megmutattuk, hogy nagyszerű a csapategység Nyíregyházán. A végére olyannyira kiegyenesedett a mérkőzés, hogy akár még újabb gólt is szerezhettünk volna.

Aboubakar Keita volt a találkozó egyik legjobbja, aki a védelem vonalából megindulva szerzett többször is labdát. Ezekből az átmenetekből pedig rendre veszélyes támadást vezetett a Szpari.

Jól működött a letámadás

– Ez már a Debrecen ellen is működött – folytatta a tréner. – Sajnos a meccs elején még egy kicsit kapkodtunk, így többször is megtörtént, hogy visszaadtuk a labdát az ellenfelünknek. A folytatásban viszont jó volt a hátsó és a középpályás letámadásunk.

A mérkőzés legjobbja a Nyíregyháza támadója Kovácsréti Márk lett, aki ezúttal azon a szinten futballozott, amit már a bajnokság elején láthattunk tőle. Kivette a részét a gólokból, az elsőnél ő indította az asszisztot jegyző Nagy Barnabást, majd értékesítette a tizenegyest. Mondjuk úgy, hogy mindig történt valami, amikor nála volt a labda.

Sikerült meglepni az ellenfelet

– Fontos volt az első gól, amely egy szép akció végén született – tekintett vissza az összecsapásra a támadó. – Ezzel sikerült meglepnünk az ellenfelünket, egyúttal önbizalmat adott nekünk a folytatáshoz. Természetesen nagyon kellett a második találat is, amely végleg eldöntötte a három pont sorsát.