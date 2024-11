Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenharmadik fordulója a Nyíregyháza–MTK összecsapással kezdődik. A Szpari a kilencedik helyről várja a 20 órás kezdő sípszót, míg a fővárosi gárda az előkelő harmadik helyről vág neki a kilencven percnek.

Myke Ramos jó játkára is nagy szüksége lesz a Szparinak.

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Négy meccs óta nyeretlen a Szpari

A házigazda jelenleg egy kisebb hullámvölgyet él meg, hiszen immáron négy meccs óta nyeretlen – az ősi rivális Diósgyőr és az Újpest elleni vereségeket követően előbb a Zalaegerszeg, majd a Győr ellen játszott döntetlent. A kék-fehér egylet ellenben remek formát mutat, a Paksot már beelőzte a tabellán, de a Puskás Akadémia sincs túlontúl messze tőle.

Persze a felek alapvetően más-más célokért küzdenek, a Nyíregyháza szeme előtt a biztos bennmaradás lebeg, miközben az MTK lassan akár még egy nemzetközi kupás szereplésről is elkezdhet álmodozni.

A házigaza a Tímár Krisztiánra jellemző stabil fizikális felkészülésére épít, a fővárosi egyesület mögött ellenben az ország egyik legjobb utánpótlás-nevelő akadémiája áll, melynek kapcsán igyekszik beépíteni a keretébe a tehetséges fiatalokat.

És, hogy mit várhatunk ma este? Valljuk meg őszintén a vendég csapat az esélyesebb, még akkor is, ha a vármegyeszékhelyen játsszák a találkozót. Harcos, kemény csatára van kilátás, a játékot vélhetően az MTK szervezi majd, miközben a Szpari próbálja lezárni a passzsávokat, valamint magasan védekezve minél több labdát megkaparintani, majd az átmenetekből gyors támadásokat vezetni – meglepő lenne, ha nem látnánk gólt a találkozón.

A Nemzeti Sport hasábjain a Szpari csapatkapitánya, Nagy Dominik értékelte a csapat elmúlt időszakát:

– Láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogy az élvonalbeli mezőnyben bárki meglepheti a másikat, nem hiszem például, hogy sokan sok pénzzel fogadtak volna a DVSC múlt heti, Ferencváros elleni döntetlenjére – mondta Nagy Dominik. – Több mint egy kör lement már a bajnokságból, sikerült felvennünk a ritmust, voltak jó meccseink, ránk is érvényes, hogy mindenki ellen lehet keresnivalónk. Persze az is igaz, hogy nagyon erősek a soron következő ellenfeleink, de bárki ellen bármi előfordulhat. Az MTK találkozóit figyelemmel követtem eddig, nemcsak eredményes, hanem jó focit is játszik. Ugyanakkor nekünk jó lenne minél előbb biztossá tennünk a bennmaradásunkat, ehhez pedig újbóli győzelmekre van szükségünk, ezért természetesen a kék-fehérek ellen is a három pont megszerzésének reményében lépünk pályára, a lelkes és nagyszámú szurkolótáborunk előtt.